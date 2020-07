Les Conventions internationales vont augmenter la coopération judiciaire entre les États

L’Union européenne

Et au moment où l’Ontario a manifesté un désir d’avoir une entente de réciprocité avec la France, il était trop tard: les pays membres de l’Union européenne avaient décidé de ne plus signer d’entente bilatérale, mais d’utiliser les mécanismes prévus dans le cadre de la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, entrée en vigueur le premier janvier 2013.

Lorsque l’Ontario va demander au gouvernement fédéral de faire appliquer la Convention dans son ressort, notre province ne sera plus limitée aux pays avec lesquels elle a une entente de réciprocité. La réciprocité sera disponible entre tous les pays ayant ratifié la Convention, notamment les pays de l’Union européenne.

Un tableau illustrant l’état des signatures et des ratifications de cette Convention est diffusé sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH).

Ailleurs au Canada

La province de l’Île-du-Prince-Édouard travaille actuellement sur les lois provinciales impactées pour s’aligner au fédéral.

Les Territoires du Nord-Ouest continuent d’examiner les implications de la ratification des deux conventions (la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.