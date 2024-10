Le campus syndical de Vaughan formera 50 000 travailleurs de la construction

«LiUNA représente des milliers de travailleurs de l’énergie en Ontario», indique Stephen Lecce. «Les projets d’énergie propre à grande échelle seront réalisés par des milliers de nouveaux travailleurs qualifiés, ce qui créera des opportunités générationnelles de bons emplois et de prospérité pour les travailleurs et leurs familles.»

«En tant que ville dont la croissance est la plus rapide du Canada», souligne Stephen Del Duca, «nous devons faire tout notre possible pour gérer cette croissance expansive et construire une ville dans laquelle toutes et tous peuvent s’épanouir.»

Salons des métiers

Par ailleurs, le gouvernement de l’Ontario étend à de nouvelles villes – pour un total de 15 – ses populaires salons de l’emploi dédiés aux métiers de la construction cet automne. Il estime que plus de 35 000 élèves des écoles secondaires y découvriront «des carrières gratifiantes et en forte demande».

Ces salons de l’emploi Prochain niveau! se déroulent sur plusieurs jours et mettent en avant 144 métiers spécialisés. Les élèves et les jeunes chercheurs d’emploi y découvrent les métiers par le biais d’expositions interactives et d’activités pratiques, tout en échangeant directement avec des professionnels des métiers et des employeurs locaux.

«Il y a plus de soixante ans, mes grands-parents ont lancé une entreprise de plomberie dans ma ville natale, et j’ai pu constater de près à quel point les métiers spécialisés sont à la fois recherchés et épanouissants», raconte la ministre de l’Éducation, Jill Dunlop.