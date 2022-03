Formation d’électricien: les meilleurs collèges en Ontario

Vous souhaitez devenir électricien? Les collèges La Cité et Boréal proposent tous deux une formation en apprentissage pour devenir électricien. Voici un guide, de la formation à la rémunération du métier de l’électricité, sur une des spécialités les plus demandées du bâtiment.

Que fait un électricien?

Un électricien sait planifier des installations électriques à partir de plans et de spécifications. Il peut détecter les défaillances dans les systèmes et dans l’appareillage électrique et électronique.

Le travail autour de l’électricité amène les électriciens à bien connaître l’agencement, la réparation et l’entretien de divers appareils électriques, de matériel de commande et de câblage.

L’électricien s’occupe également de systèmes d’alarme, de communication, d’éclairage et d’alimentation électrique.

Désormais, les électriciens doivent maîtriser l’électricité dans les maisons et bâtiments intelligents. De plus en plus de personnes souhaitent contrôler le système électrique de leurs maisons grâce à leur téléphone. L’électricité doit donc être en mesure d’installer et réparer ces systèmes intelligents.