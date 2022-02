Comment devenir plombier en Ontario: formez-vous à La Cité ou au Collège Boréal

La Cité accueille ainsi des étudiants de tous les horizons, tous « débrouillards, curieux et multitâches ». Les systèmes de plomberie se complexifiant de plus en plus, il faut aujourd’hui former les élèves à l’aide de nouvelles connaissances. « C’est d’autant plus important que la pénurie de plombiers est importante aujourd’hui », fait-il valoir.

Comment devenir plombier à son compte

Une fois son diplôme en poche, le plombier peut exercer son activité en tant que salarié dans une entreprise de plomberie sanitaire ou du bâtiment. Mais il peut travailler à son compte comme installateur ou dépanneur.

Pour devenir plombier à son compte, il suffit de faire une demande de création d’entreprise auprès de la province de l’Ontario. Il n’existe aucune restriction à se lancer à son compte du moment que vous obtenez votre diplôme. Les jeunes plombiers peuvent donc se lancer en solo dès la fin de leur formation.

Aujourd’hui, on compte environ 15 350 plombiers en Ontario. Pourquoi pas vous?