Haïti: lutter contre le chômage des jeunes

Le sommet Un Tremplin pour l’Avenir (Youth Employment Summit YES-24) s’est tenu du 19 au 21 décembre 2024 au Cap-Haïtien, à l’Auditorium Oswald Durand de l’Université des Atlantes d’Haïti.

Dédié à la lutte contre le chômage des jeunes en Haïti, le sommet a réuni des jeunes entrepreneurs, décideurs, experts et leaders d’opinion pour échanger, apprendre et développer des solutions concrètes et durables afin de stimuler l’économie locale et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

«Avec un taux de chômage touchant 40% des jeunes de 18 à 35 ans, le sommet a offert des outils pratiques pour relever ce défi», témoigne l’un des organisateurs de l’évènement, Christopher Jackinson Massénat.

Engagement envers un avenir durable

YES-24 a mis en avant des thématiques clés telles que l’entrepreneuriat durable, l’équité des genres, la transformation numérique et la résilience climatique.

Ce projet a été rendu possible grâce à l’initiative de Frantz One, boursier du programme du Département d’État américain Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) et récipiendaire de la bourse de collaboration YLAI 2023, en partenariat avec Life Changing Labs.