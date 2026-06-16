Du stade BMO aux fan zones, Toronto vit son Mondial

La fièvre du Mondial s’est emparée de Toronto, désormais l’un des principaux carrefours du football international. Des abords du stade BMO aux écrans géants du FIFA Fan Festival de Fort York et du Bentway, en passant par la place Nathan Phillips, des cinémas et les nombreux bars diffusant les rencontres, la métropole vit au rythme du plus grand rendez-vous du ballon rond.

À mesure que le tournoi progresse, les rues et les quartiers de Toronto se parent des couleurs des nations participantes.

Les communautés établies dans la région et les supporteurs venus d’ailleurs se côtoient dans les fan zones, les places publiques et les nombreux lieux de diffusion, faisant de la Ville Reine l’une des villes les plus animées du Mondial en Amérique du Nord. Chaque jour, des milliers de passionnés de football entretiennent cette effervescence.

Le FIFA Fan Festival constitue l’un des principaux points de rassemblement de cette ferveur populaire. Résidents, visiteurs et touristes s’y retrouvent pour suivre les rencontres, mais aussi pour profiter des concerts, des animations culturelles, des expériences interactives et des nombreuses activités proposées sur le site.

Les Lions de l’Atlas face à la Seleção

Parmi les affiches les plus attendues du début du tournoi, le duel entre les Lions de l’Atlas et la Seleção, respectivement septième et sixième au classement mondial de la FIFA, s’est soldé par un match nul de 1 à 1.