Du stade BMO aux fan zones, Toronto vit son Mondial

Coupe du monde 2026 à Toronto – Fan zones et ambiance dans la métropole
Le parcours historique des Lions de l'Atlas jusqu'en demi-finale de la Coupe du monde 2022 nourrit les attentes de nombreux supporteurs marocains pour cette édition 2026. Photos: Hamza Ziad, l-express.ca
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Publié 16/06/2026 par Hamza Ziad

La fièvre du Mondial s’est emparée de Toronto, désormais l’un des principaux carrefours du football international. Des abords du stade BMO aux écrans géants du FIFA Fan Festival de Fort York et du Bentway, en passant par la place Nathan Phillips, des cinémas et les nombreux bars diffusant les rencontres, la métropole vit au rythme du plus grand rendez-vous du ballon rond.

À mesure que le tournoi progresse, les rues et les quartiers de Toronto se parent des couleurs des nations participantes.

Les communautés établies dans la région et les supporteurs venus d’ailleurs se côtoient dans les fan zones, les places publiques et les nombreux lieux de diffusion, faisant de la Ville Reine l’une des villes les plus animées du Mondial en Amérique du Nord. Chaque jour, des milliers de passionnés de football entretiennent cette effervescence.

Le FIFA Fan Festival constitue l’un des principaux points de rassemblement de cette ferveur populaire. Résidents, visiteurs et touristes s’y retrouvent pour suivre les rencontres, mais aussi pour profiter des concerts, des animations culturelles, des expériences interactives et des nombreuses activités proposées sur le site.

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Ayoub et Sophia (élève de l’école élémentaire Gabrielle-Roy), à la sortie du Cineplex de Yonge-Dundas après le match entre les Lions de l’Atlas et la Seleção brésilienne.
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Plusieurs cinémas du Grand Toronto diffusent les matchs de la Coupe du monde de la FIFA.

Les Lions de l’Atlas face à la Seleção

Parmi les affiches les plus attendues du début du tournoi, le duel entre les Lions de l’Atlas et la Seleção, respectivement septième et sixième au classement mondial de la FIFA, s’est soldé par un match nul de 1 à 1.

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À Toronto, plus d’une centaine de partisans marocains et brésiliens ont suivi la rencontre sur grand écran dans l’une des salles du Cineplex de Yonge-Dundas. Dès le coup d’envoi, les supporteurs ont repris avec enthousiasme les hymnes nationaux des deux pays. L’ambiance rappelait celle d’une véritable tribune de stade.

«Il y a une dizaine d’années, lorsque nous regardions ce type de match à Toronto, nous n’étions souvent qu’une petite dizaine de Marocains. Aujourd’hui, la communauté est beaucoup plus présente et visible», souligne Safaa, membre de la communauté marocaine de Toronto.

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Safaa.

Selon elle, l’expérience proposée par Cineplex offre également un excellent rapport qualité-prix. «L’ambiance est excellente, les sièges sont confortables et la salle est climatisée. Toutes les conditions sont réunies pour apprécier une rencontre entre deux grandes nations du football mondial.»

De son côté, Kacem, supporteur de l’équipe marocaine lui aussi, se réjouit d’avoir assisté au match au FIFA Fan Festival de Fort York et du Bentway. «Tout était exemplaire. L’organisation était impeccable et une ambiance extraordinaire régnait entre les deux camps», souligne-t-il.

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Des supporteurs à la fan zone du Nathan Phillips Square lors de la rencontre entre la sélection haïtienne et la sélection écossaise.

Des coupures de diffusion à Nathan Phillips Square

En parallèle, Nathan Phillips Square a accueilli de nombreux partisans du Maroc et du Brésil venus suivre la rencontre sur écran géant. Cette fan zone gratuite figure parmi les principaux lieux de rassemblement du centre-ville. Chaque jour, elle attire des amateurs de football issus de nombreuses communautés culturelles.

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Après le coup de sifflet final du match Maroc–Brésil, plusieurs spectateurs sont demeurés sur place afin d’assister à la rencontre entre Haïti et l’Écosse. À l’issue de la victoire écossaise (1-0), plusieurs supporteurs des deux équipes ont fait état d’interruptions de la diffusion ayant perturbé le visionnement de plusieurs phases de jeu.

La communauté haïtienne du Grand Toronto prépare désormais plusieurs rassemblements à Pickering et à Toronto en vue du duel entre les Grenadiers et la Seleção. Des exposants communautaires, des kiosques alimentaires ainsi que des activités de sensibilisation à la drépanocytose sont prévus. Les organisateurs diffuseront également les commentaires de la rencontre en créole.

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Le FIFA Fan Festival de Fort York et du Bentway accueille chaque jour des milliers d’amateurs de football venus suivre les rencontres du Mondial 2026. Photo: courtoisie
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La Seleção demeure la nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde, avec cinq sacres mondiaux. Photo: courtoisie

Une Maison des Bleus à Toronto

De son côté, la communauté française pourra se retrouver à la «Maison des Bleus», une fan zone officielle mise sur pied par la Fédération Tricolore de Toronto. Pour l’occasion, le restaurant Ricarda’s (134 rue Peter) a été entièrement privatisé afin d’accueillir les partisans pendant la compétition.

«L’objectif est d’avoir une seule fan zone centralisée pour l’ensemble de Toronto afin de rassembler les supporteurs français au même endroit», explique Olivier De Bregeas, président de la Fédération Tricolore. Celui-ci est aussi un des initiateurs du fan club torontois du Paris-Saint-Germain.

Les organisateurs prévoient accueillir entre 150 et 200 supporteurs à chaque rencontre. Grâce au soutien de plusieurs partenaires, ils remettront des ballons officiels, des maillots de l’équipe de France, ainsi qu’une réplique de la Coupe du monde en Lego dans le cadre d’un concours de pronostics.

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Des supporteurs marocains réunis au Cineplex de Yonge-Dundas pour suivre le match Maroc-Brésil.

Des favoris déjà bousculés

Sur le plan sportif, les premières journées du tournoi ont déjà réservé plusieurs surprises. L’Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0), qui dispute la première Coupe du monde de son histoire. La Belgique a partagé les points avec l’Égypte (1-1), tandis que l’Uruguay a été freiné par l’Arabie saoudite (1-1).

Les Pays-Bas ont également été accrochés par le Japon (2-2). De son côté, la Côte d’Ivoire s’est imposée face à l’Équateur (1-0). Curaçao découvre aussi la scène mondiale cette année. Malgré une défaite de 7 à 1 contre l’Allemagne, sa qualification historique demeure l’un des faits marquants du tournoi.

Les premiers résultats témoignent d’un resserrement des écarts entre les sélections nationales. Plusieurs équipes moins bien classées rivalisent désormais avec les nations les plus réputées. Le classement mondial de la FIFA ne suffit plus à lui seul pour annoncer l’issue d’une rencontre.

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