Le Fort York et le Bentway accueilleront le FIFA Fan Festival

En marge de la Coupe du monde de foot de la FIFA, en juin et juillet, un Fan Festival avec écran géant se déroulera au Lieu historique national du Canada Fort-York et à l’espace public The Bentway.

La mairesse Olivia Chow, le ministre ontarien du Sport Neil Lumsden et divers partenaires en ont dévoilé cette semaine une programmation préliminaire.

«C’est l’occasion de présenter Toronto comme une ville sûre, abordable et bienveillante, et de créer un lieu de rencontre et de célébration pour les communautés», a fait valoir la mairesse.

22 jours en juin et juillet

Le Festival gratuit s’étendra sur une période de 22 jours, du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet, ce qui coïncide avec les dates des matchs.

On propose 46 diffusions en direct des matchs sur écran géant, des spectacles, une programmation culturelle et artistique, et des expériences gastronomiques qui montrent que Toronto est «le monde dans une ville».