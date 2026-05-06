Le Fort York et le Bentway accueilleront le FIFA Fan Festival

FIFA, Coupe du monde, foot, soccer
L'écran géant et la scène prévus dans le parc du Bentway et du Fort York.
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Publié 06/05/2026 par l-express.ca

En marge de la Coupe du monde de foot de la FIFA, en juin et juillet, un Fan Festival avec écran géant se déroulera au Lieu historique national du Canada Fort-York et à l’espace public The Bentway.

La mairesse Olivia Chow, le ministre ontarien du Sport Neil Lumsden et divers partenaires en ont dévoilé cette semaine une programmation préliminaire.

«C’est l’occasion de présenter Toronto comme une ville sûre, abordable et bienveillante, et de créer un lieu de rencontre et de célébration pour les communautés», a fait valoir la mairesse.

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Le stade BMO accueillera six matchs de la Coupe du monde 2026.

22 jours en juin et juillet

Le Festival gratuit s’étendra sur une période de 22 jours, du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet, ce qui coïncide avec les dates des matchs.

On propose 46 diffusions en direct des matchs sur écran géant, des spectacles, une programmation culturelle et artistique, et des expériences gastronomiques qui montrent que Toronto est «le monde dans une ville».

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Le tournoi de 48 équipes nationales se déroule dans 16 villes canadiennes, américaines et mexicaines.

Toronto accueillera six matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le Canada y affronte la Bosnie-Herzégovine le 12 juin à 15h. Quatre autres matchs sont au calendrier les 17, 20, 23 et 26 juin avant une des seizièmes de finale le 2 juillet.

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Les six matchs prévus à Toronto.

Les présentations culturelles et les activités communautaires vont célébrer à la fois les équipes internationales du tournoi et la diversité des communautés de Toronto.

Kardinal Offishall à l’animation

La vedette du hip-hop torontois Kardinal Offishall présentera Soundclash Society, un supergroupe réunissant les meilleurs DJ de la ville et des invités spéciaux sur la scène du festival.

La liste initiale d’artistes et de DJ comprend AHI, Alessia Cara, Allied Nations, Ana Sofia Bedouin Soundclash, Big Wreck, The Brokes, Choir! Choir! Choir!, Classic Roots, Deborah Cox, Dwayne Gretzky, Ikky, k-os, MICO, MURDA BEATZ, Nimkii and the Niniis, Shawn Desman, SHOUT! the band, Skratch Bastid, Snotty Nose Rez Kids, The Strumbellas, TOBi, Tyler Shaw, SuperDogs et Walk off The Earth.

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Kardinal Offishall.

La programmation culturelle et communautaire du festival mettra également en lumière des artistes basés à Toronto qui proposent un divertissement et des traditions mondiales, notamment Andrés Valiente Proyecciones Folklóricas (Panama), Ballet Folklórico Puro México et Mariachi Vientos del Norte (Mexique), Esie Mensah & The Black Stars Collective (Ghana), HanBeat Nanta (Corée), Nagata Shachu (Japon), Sky Dancers (Premières Nations), Spring Creek Dancers (Premières Nations) et SuperDogs, et bien d’autres à venir.

Les festivaliers pourront profiter d’une variété d’expériences sur place, notamment un mélange de cuisines de rue et de saveurs qui reflète la richesse de la scène culinaire mondiale de Toronto, ainsi que des oeuvres d’art ludiques qui célèbrent la culture des fans.

Mini-terrain de soccer artistique

Parmi les autres attractions, citons un mini-terrain de soccer personnalisé orné des œuvres de l’artiste autochtone Alanah Astehtsi’ Otsistóhkwaˀ Jewel, une aire de jeux pour toute la famille, et le Tkaronto Market qui accueillera cinq kiosques tenus par des commerçants autochtones.

Les visiteurs pourront également participer à des visites guidées du Fort York et découvrir les animations destinées aux supporters organisées par le gouvernement de l’Ontario et les Host City Supporters sur le «Campus de l’Ontario».

L’entrée générale au FIFA Fan Festival Toronto est gratuite. Cependant, pour faciliter la gestion des capacités, il faut réserver ses billets au préalable. La réservation des billets débute ce 6 mai.

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