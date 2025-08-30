Coupe du monde de foot à Toronto: le financement de la discorde

À moins de dix mois à peine du coup d’envoi du plus grand événement sportif de la planète, à savoir la Coupe du monde de foot, dont six matchs se dérouleront à Toronto, le financement concernant la métropole n’est toujours pas bouclé!

Et pour cause, un désaccord oppose la Ville et le gouvernement provincial, alors que les retombées économiques pour la ville se comptent par centaines de millions de dollars.

Le temps commence à presser et aucun parti ne semble vouloir céder. En effet, depuis la sortie médiatique en mai dernier de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, pour dénoncer la répartition du financement octroyé par le gouvernement provincial, la situation ne s’est toujours pas débloquée, et ce malgré les négociations en cours.

47% de la facture supportée par Toronto

À titre de rappel, le Conseil municipal de Toronto a adopté un budget de 380 millions $ pour Toronto en tant que ville hôte, appuyé par des engagements financiers de 104,34 millions $ du gouvernement du Canada et de 97 millions $ de la province de l’Ontario. Ce qui laisse 47% du coût supporté par la Ville.

Cependant, et c’est là où le bât blesse, dans deux rapports (EX23.17 et EX24.12) présentés au Conseil municipal en mai et juin derniers, la Ville estime qu’une grande partie de l’enveloppe accordée par le gouvernement provincial concerne des services en nature et non directement liés au côté opérationnel de l’organisation.