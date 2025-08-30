Coupe du monde de foot à Toronto: le financement de la discorde

Coupe du monde 2026, foot, soccer
Toronto accueillera la Coupe du monde de la FIFA en 2026. Photo: capture d'écran d'une vidéo promotionnelle de la Ville de Toronto
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 30/08/2025 par Soufiane Chakkouche

À moins de dix mois à peine du coup d’envoi du plus grand événement sportif de la planète, à savoir la Coupe du monde de foot, dont six matchs se dérouleront à Toronto, le financement concernant la métropole n’est toujours pas bouclé!

Et pour cause, un désaccord oppose la Ville et le gouvernement provincial, alors que les retombées économiques pour la ville se comptent par centaines de millions de dollars.

Le temps commence à presser et aucun parti ne semble vouloir céder. En effet, depuis la sortie médiatique en mai dernier de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, pour dénoncer la répartition du financement octroyé par le gouvernement provincial, la situation ne s’est toujours pas débloquée, et ce malgré les négociations en cours.

Coupe du monde 2026, foot, soccer
Le stade BMO du Toronto FC accueillera la Coupe du monde de la FIFA en 2026. Photo: Ville de Toronto

47% de la facture supportée par Toronto

À titre de rappel, le Conseil municipal de Toronto a adopté un budget de 380 millions $ pour Toronto en tant que ville hôte, appuyé par des engagements financiers de 104,34 millions $ du gouvernement du Canada et de 97 millions $ de la province de l’Ontario. Ce qui laisse 47% du coût supporté par la Ville.

Cependant, et c’est là où le bât blesse, dans deux rapports (EX23.17 et EX24.12) présentés au Conseil municipal en mai et juin derniers, la Ville estime qu’une grande partie de l’enveloppe accordée par le gouvernement provincial concerne des services en nature et non directement liés au côté opérationnel de l’organisation.

Publicité
Mondial, Coupe du monde, soccer, foot
Répartition du financement de la coupe du monde de soccer. Source: Ville de Toronto

40% en services en nature

«Comme le précisent les deux rapports, environ 40% de la contribution provinciale de 97 millions $ est versée sous forme de services en nature, tels que les soins de santé, la santé publique et le transport», explique à l-express.ca Sharon Bollenbach, directrice exécutive du Secrétariat torontois de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Mondial, Coupe du monde, soccer, foot
Sharon Bollenbach.

«Cela comprend 15 millions $ réservés aux services d’urgence et à la santé publique.»

Or, Olivia Chow réclame plutôt la part allouée à la province sous forme de fonds dédiés aux matchs et non aux services provinciaux.

«La Ville paie déjà la moitié des services d’urgence», avait-elle déclaré.

Contacté à ce sujet, le ministère du Sport de l’Ontario n’a pas répondu favorablement à nos sollicitations.

Publicité

La Ville revoit le financement à la baisse

Résultat des courses, la Ville joue la carte de l’austérité.

En effet, dans l’un de ses rapports intitulé: Coupe du monde de la FIFA 2026 à Toronto: état du financement fédéral et provincial, on peut lire: «Bien que les négociations demeurent productives, les coûts des services provinciaux restent nettement supérieurs aux prévisions budgétaires et, dans certains cas, entièrement non budgétés. À l’heure actuelle, les coûts des services provinciaux représentent le plus haut niveau de risque et de charges pour la Ville, réduisant la contribution de 97 millions $ tout en accroissant le déficit de financement de la Ville.»

Plus précis, le rapport EX23.17 stipule que «le Conseil municipal demande au directeur municipal de limiter les dépenses liées à la Coupe du monde de la FIFA 2026 à 340 millions $, et ce, jusqu’à ce que la Ville de Toronto ait identifié des économies, obtenu un financement des autres paliers de gouvernement, ou trouvé d’autres sources de revenus permettant de financer le budget complet de 380 millions $ de FWC 26 Toronto.»

Sharon Bollenbach abonde dans le même sens. «Lors de la réunion du Conseil municipal, il a été décidé que 40 millions $ du budget approuvé par la Ville pour la Coupe du monde seraient mis en réserve, tant que se poursuivent les négociations avec la province concernant le partage des coûts des services.»

Coupe du monde 2026, foot, soccer
la FIFA organise la Coupe du monde 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

L’impasse

Dans les faits, «cette restriction inclut l’interdiction de conclure tout contrat ou d’entamer tout processus d’approvisionnement juridiquement contraignant qui pourrait entraîner des dépenses dépassant la limite de 340 millions $ tant que cette limite est en vigueur», indique le rapport EX23.17.

Publicité
Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario.
Peter Bethlenfalvy.

En réponse à cela, le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, avait déclaré lors d’une conférence de presse: «Nous n’irons pas au-delà des 97 millions $ prévus».

Une impasse donc, alors que le sable du sablier continue de couler.

Toutefois, Sharon Bollenbach se veut optimiste quant au futur proche. «La Ville et la Province travaillent en étroite collaboration afin de s’assurer que les contributions, qu’elles soient financières ou en nature, correspondent aux besoins opérationnels et aux exigences de l’organisation», rassure-t-elle.

Le jeu en vaut la chandelle

Pourtant, ce «petit» litige de quelques dizaines de millions $ n’est rien devant le volume des recettes fiscales générées par la Coupe du monde pour Toronto et sa région.

En effet, d’après une étude d’impact économique publiée par la FIFA en décembre 2024, l’événement pourrait produire quelque 940 millions $ de retombées pour la région du Grand Toronto, avec 520 millions $ de croissance du PIB, 340 millions $ de revenus de travail et 25 millions $ de recettes publiques.

Publicité

En outre, le tournoi devrait créer plus de 6 600 emplois entre juin 2023 et août 2026.

Pour rappel, l’édition du Mondial 2026 se tiendra dans trois pays, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis. 16 villes hôtes ont été retenues pour accueillir les matchs, dont deux au Canada (Vancouver et Toronto), trois au Mexique et 11 aux États-Unis.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur