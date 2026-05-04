La Franco-Fête de Toronto aura lieu dans l’Atrium de Radio-Canada

C’est à l’Atrium de l’édifice de Radio-Canada/CBC, au 250 rue Front Ouest, que se tiendra la 44e édition de la Franco-Fête de Toronto, les vendredi 19 et samedi 20 juin prochains.

L’événement a changé d’endroit plusieurs fois au cours des dernières années: à Harbourfront en 2025 mettant en vedette le groupe québécois Les Colocs et la chanteuse française pop Théodora; au Stackt Market en 2024 avec le trio féminin Des lacs à l’océan et le groupe trad Les Rats d’Swompe.

Le festival a aussi occupé une section de l’avenue Ossington, ou encore le Yonge/Dundas Square.

À cause de la FIFA

«C’est la Coupe du monde de la FIFA qui nous éjecte de Harbourfront», indique à l-express.ca le directeur général de la Franco-Fête, José Bertrand. «En février, on nous a informés que la scène de Harbourfront ne serait pas disponible.»

Le comité organisateur, présidé par Karine Barrass, souhaitait pourtant «revenir aux sources» à Harbourfront de façon définitive. José Bertrand admet que ces changements d’endroits fréquents n’aident pas à cristalliser la «marque» de la Franco-Fête dans l’esprit des Franco-Torontois.