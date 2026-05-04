La Franco-Fête de Toronto aura lieu dans l’Atrium de Radio-Canada

Franco-Fête 2025, Harbourfront
Un des spectacles de la Franco-Fête 2025 à Harbourfront. Photo: courtoisie
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Publié 04/05/2026 par François Bergeron

C’est à l’Atrium de l’édifice de Radio-Canada/CBC, au 250 rue Front Ouest, que se tiendra la 44e édition de la Franco-Fête de Toronto, les vendredi 19 et samedi 20 juin prochains.

L’événement a changé d’endroit plusieurs fois au cours des dernières années: à Harbourfront en 2025 mettant en vedette le groupe québécois Les Colocs et la chanteuse française pop Théodora; au Stackt Market en 2024 avec le trio féminin Des lacs à l’océan et le groupe trad Les Rats d’Swompe.

Le festival a aussi occupé une section de l’avenue Ossington, ou encore le Yonge/Dundas Square.

À cause de la FIFA

«C’est la Coupe du monde de la FIFA qui nous éjecte de Harbourfront», indique à l-express.ca le directeur général de la Franco-Fête, José Bertrand. «En février, on nous a informés que la scène de Harbourfront ne serait pas disponible.»

Le comité organisateur, présidé par Karine Barrass, souhaitait pourtant «revenir aux sources» à Harbourfront de façon définitive. José Bertrand admet que ces changements d’endroits fréquents n’aident pas à cristalliser la «marque» de la Franco-Fête dans l’esprit des Franco-Torontois.

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L’Atrium de Radio-Canada. Photo: archives l-express.ca

La Franco-Fête s’est aussi toujours présentée comme un festival extérieur. Ce ne sera pas le cas dans l’Atrium de Radio-Canada cette année, qui peut accueillir mille personnes.

L’Atrium représente toutefois lui aussi un «retour aux sources», puisque Radio-Canada a longtemps été l’organisateur ou le commanditaire principal du festival.

Le festival tient bon

La situation financière de l’organisation est souvent précaire, mais tient bon depuis plus de quatre décennies. «C’est grâce à l’engagement renouvelé de plusieurs partenaires que la Franco-Fête est de retour pour célébrer la musique francophone avec fierté et détermination», indique le comité.

Franco-Fête de Toronto
José Bertrand. Photo: courtoisie

La Franco-Fête est un événement gratuit. Les trois paliers de gouvernement et une demi-douzaine d’institutions publiques contribuent au financement.

José Bertrand confirme à l-express.ca que les mêmes «problèmes systémiques» vécus par plusieurs événements culturels au pays affligent aussi la Franco-Fête de Toronto, notamment le retard des grandes agences de financement public à confirmer leurs subventions. «Nous avançons toujours sur des sables mouvants.»

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Le festival de chanson et de musique se veut un espace de rencontre, de découverte et de célébration de la vitalité artistique de la francophonie d’ici et d’ailleurs.

La programmation 2026 sera dévoilée dans les prochaines semaines.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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