La Franco-Fête de Toronto revient à Harbourfront pour la St-Jean

La crise de 2024 a galvanisé les organisateurs, qui ont multiplié les consultations et les démarches pour garantir la pérennité du Festival. Résultat: le financement des gouvernements et des partenaires de la Franco-Fête a doublé par rapport à l’année dernière, pour s’établir à 165 000 $.

Trois Colocs

Du côté de la programmation, «Les Colocs sont en tournée du pays», indique José Bertrand. Il se produiront à Penetanguishene le lendemain de leur passage à Toronto. «Et nous avons convaincu Théodora, une artiste internationale, de faire le voyage à Toronto dans le cadre de sa venue au festival Les Francos de Montréal.»

Les Colocs-Ensemble En souvenir de Dédé et Pat retrouvent leur public ou se révèlent à une nouvelle génération: «ceux qui les ont déjà entendus ou qui auraient aimé les découvrir à l’époque où le groupe brillait sur la scène musicale et remportait de nombreux prix au Québec et en Europe», lit-on dans la promotion du spectacle.

Mike Sawatzky, membre fondateur du groupe, est accompagné de l’harmoniciste Dominic DeGrasse et du chanteur-guitariste Jason Hudon. «Le trio présente une version épurée, feutrée et intimiste de leurs oeuvres… revisitée et enrichie par des souvenirs et anecdotes sur ses amis disparus Patrick Esposito di Napoli et André ‘Dédé’ Fortin.»

Animatrice culturelle

Karine Barrass n’est présidente que depuis avril, mais elle était vice-présidente l’an dernier et elle accompagne la Franco-Fête «depuis une vingtaine d’années».