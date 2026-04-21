Le Théâtre français de Toronto pourrait perdre sa salle

Le Théâtre français de Toronto (TfT) cherche depuis des années à acquérir sa propre salle… et il y est presque!

Depuis deux ans, il discute avec un promoteur immobilier qui veut inclure un espace culturel dans son projet d’immeuble de 402 logements dans le secteur de la rue Danforth.

Tout le monde appuie la démarche. Le TfT, seul théâtre professionnel francophone de Toronto, fondé en 1967, propose une salle de spectacle de type «boîte noire» polyvalente, qui pourrait aussi servir à d’autres organisateurs d’événements culturels.

10 millions $

Le ministère fédéral du Patrimoine canadien (PCH) finance son étude technique de 305 110 $, qui amène le TfT à lui soumettre une demande de 9,5 millions $ pour sa mise en oeuvre.

Succès! PCH répond que le projet du TfT est prioritaire, méritoire, et «figure dans les prévisions budgétaires du programme pour les années futures», selon ce que rapporte à l-express.ca les administrateurs du TfT.