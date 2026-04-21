Le Théâtre français de Toronto pourrait perdre sa salle

Date limite le 15 mai

TfT, théâtre français
La construction de la nouvelle salle du Théâtre français de Toronto pourrait commencer bientôt... si le financement fédéral est confirmé. Image: KPMB Architects
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Publié 21/04/2026 par François Bergeron

Le Théâtre français de Toronto (TfT) cherche depuis des années à acquérir sa propre salle… et il y est presque!

Depuis deux ans, il discute avec un promoteur immobilier qui veut inclure un espace culturel dans son projet d’immeuble de 402 logements dans le secteur de la rue Danforth.

Tout le monde appuie la démarche. Le TfT, seul théâtre professionnel francophone de Toronto, fondé en 1967, propose une salle de spectacle de type «boîte noire» polyvalente, qui pourrait aussi servir à d’autres organisateurs d’événements culturels.

TfT, théâtre français
Image: KPMB Architects

10 millions $

Le ministère fédéral du Patrimoine canadien (PCH) finance son étude technique de 305 110 $, qui amène le TfT à lui soumettre une demande de 9,5 millions $ pour sa mise en oeuvre.

Succès! PCH répond que le projet du TfT est prioritaire, méritoire, et «figure dans les prévisions budgétaires du programme pour les années futures», selon ce que rapporte à l-express.ca les administrateurs du TfT.

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Mais depuis quelques mois… silence radio. Or, le promoteur immobilier a besoin d’une réponse d’ici le 15 mai.

Selon l’équipe du TfT, «le discours du ministère, autrefois optimiste et encourageant, change brusquement. Les fonds précédemment évoqués pour le TfT semblent ne plus exister ou, à tout le moins, devenir inaccessibles.»

Le contact a toutefois été renoué ce mardi 21 avril, avec trois représentants de PCH. Même si aucune confirmation de financement n’a été obtenue ce jour-là, le TfT a appris que PCH et le ministère des Infrastructures discutent de son cas. «Infrastructures serait en mesure de combler le manque de financement de PCH.»

TfT, théâtre français
Le plan de l’éventuelle salle de spectacle du TfT, au rez-de-chaussée d’un immeuble de logements. Image: KPMB Architects

Une «priorité»

Plus tôt cette semaine, le ministre de PCH, Marc Miller, avait décliné la demande d’entrevue de l-express.ca.

Son bureau nous indique que «les projets d’infrastructure contribuant à la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire à travers le pays sont une priorité pour le ministère. La demande de financement du Théâtre français de Toronto au Fonds pour les espaces communautaires fait actuellement l’objet d’une analyse conformément aux processus en vigueur. La décision sera communiquée au Théâtre français de Toronto dès que le processus est complété.»

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Oui, «le ministère est au courant de la date d’échéance indiquée par le Théâtre français de Toronto», poursuit le porte-parole de Marc Miller. Ce que ses représentants ont répété aux administrateurs du TfT lors de la réunion du 21 avril.

TfT, théâtre français
Image: KPMB Architects

Financement maintenu

À la question «la situation financière du gouvernement du Canada s’est-elle détériorée ces derniers mois? Doit-on s’attendre à des coupes tous azimuts dans les projets culturels comme celui du TfT?», PCH répond que «le gouvernement du Canada réaffirme son engagement envers le financement des arts et de la culture».

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes, annoncé dans le Budget 2025, «fournira 51 milliards $ sur 10 ans, à compter de 2026-2027, et 3 milliards par année par la suite, pour soutenir la construction et la rénovation d’infrastructures publiques, incluant les infrastructures culturelles. Aucun changement n’est prévu à l’enveloppe budgétaire du Fonds pour les espaces communautaires du ministère du Patrimoine canadien.»

TfT
L’équipe du Théâtre français de Toronto. Au centre: la directrice artistique Karine Ricard et le directeur administratif Ghislain Caron. Photo: TfT

Partout sauf à Toronto

Le TfT souligne que des communautés francophones à «Moncton, Caraquet, deux fois à Ottawa, deux fois à Sudbury, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton et Vancouver» ont obtenu une infrastructure culturelle du genre de celle qui est proposée ici.

«Le TfT s’inquiète de voir Toronto — métropole canadienne et foyer d’une importante communauté francophone en situation minoritaire — demeurer sans appui pour un projet de cette nature. Il s’agit d’un manque criant dans le réseau national de diffusion des arts de la scène.»

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Soirée bénéfice

À noter que c’est le jeudi 28 mai qu’est programmée la soirée bénéfice 2026 du TfT. La fête commence au théâtre de la rue Berkeley, où est présentée la pièce Angle mort, de Stéphanie Morin-Robert. On se déplace ensuite à Jamii Esplanade (la porte d’à côté) pour la réception.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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