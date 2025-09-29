TfT : dans un contexte incertain, l’abonnement de saison comme solution

Les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement Carney vont sûrement impacter en premier lieu la culture, craignent les intervenants de ce milieu. Si le Théâtre français de Toronto ne risque pas la fermeture, ses ambitions, elles, seraient menacées. Ainsi, le TfT souhaite rappeler l’importance et la pertinence de son modèle d’abonnement au théâtre.

Campagne d’abonnement

La traditionnelle campagne d’abonnement du TfT permet aux spectateurs d’obtenir une réduction de 10% sur l’abonnement de saison, avec le code LESHEROINES.

Aujourd’hui, comme l’explique Manuel Verreydt, directeur de la communication et du marketing, le modèle d’abonnement est moins populaire que celui du billet à l’unité, surtout chez les jeunes spectateurs.

À son arrivée, le nombre d’abonnés avoisinait les 500. Ces dernières saisons, il n’est plus que de 115. Or, pour le théâtre, le recours majoritaire aux billets à l’unité est bien plus précaire.

«Je pense que les gens aiment la flexibilité et pensent que c’est plus simple. Maintenant, notre défi est de leur faire comprendre qu’un abonnement apporte également de la flexibilité.»