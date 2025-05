Cinq nominations aux Prix Dora Mavor Moore pour le Théâtre français de Toronto

La création Les Zinspiré.e.s: le nombre sublime, du Théâtre français de Toronto, est nominée pour cinq Prix Dora Mavor Moore 2025 dans la catégorie Théâtre Jeunesse.

Cette plus récente production du concours de dramaturgie du TfT chez les élèves du secondaire, qui attire maintenant quelque 200 participants, est en lice dans ces catégories:

Outstanding New Play: Sara Bulz, Rachel Darroch, Mohammad Elnakoury, Ella Jade de Boer-Eldelekli, Mia Liang, Cindy Mujangi et Angelina Trejos Castillo, encadré.e.s par les coachs d’écriture Lara Arabian, Carolyn Fe, François Macdonald et Merlin Simard.

Outstanding achievement in design: Natalia Dlugosz.

Outstanding Performance by an Ensemble: Rowe Demers, Eudes La Roche-Francoeur, Danik McAfee, Meryl Mourey, Kiana Woo.