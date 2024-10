Une farce sur le délire de Georges Feydeau

Décidément, le comédien et metteur en scène Sébastien Bertrand s’impose comme l’un de nos dramaturges les plus intéressants. Après la websérie Les Liaisons dangereuses et la pièce Les Filles du roi, il est de retour avec Feu Monsieur Feydeau!, à l’affiche du Théâtre français de Toronto (TfT) du 24 octobre au 3 novembre.

Sa pièce puise dans le talent et l’inventivité du maître français du vaudeville, qu’on retrouve ici en 1921, souffrant de délires, passant ses derniers jours dans un sanatorium de Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne.

«Au TfT, on pensait monter une pièce de Feydeau cette saison, mais on se disait que les moeurs et les thématiques ont beaucoup changé en un siècle», raconte Sébastien Bertrand à l-express.ca. Le divorce, par exemple, faisait encore scandale à son époque.

«Alors pourquoi ne pas plutôt insérer Feydeau lui-même dans une farce de notre création et le montrer dans son contexte historique?»

Personnages excentriques

Entouré de personnages excentriques – dont la scientifique Marie Curie! –, Feydeau se trouve donc embarqué dans la comédie de situations inédites imaginée par Sébastien Bertrand.