La 57e saison du TFT au cœur des enjeux actuels

Sous l’allure d’une pièce de théâtre, Survie du vivant est une conférence scientifique qui explore avec passion les secrets de l’être vivant et la beauté de la nature. La pièce mêle les sciences à la poésie, dans un décor minimaliste.

Histoire vraie

Après son succès il y a deux ans, Crawlspace: une vraie de vraie histoire vécue d’horreur immobilière, récompensée par plusieurs prix d’excellence, revient pour deux représentation, les 5 et 6 mars 2025.

La pièce de Karen Hines, traduite de l’anglais par Mishka Lavigne, est mise en scène par Miriam Cusson et interprétée par Karine Ricard.

On est encore ici dans les enjeux sociétaux actuels. La comédie kafkaienne révèle les sombres facettes du marché de l’immobilier à Toronto… et plus généralement la condition humaine.

Théâtre de marionnettes

Inspirée de l’ouvrage de l’écrivaine franco-manitobaine Gabrielle Roy écrit en 1972, Cet été qui chantait, de Flammèche Théâtre, pensée par Marie-Eve Fontaine, apporte un univers de marionnettes au TfT du 26 au 29 mars.