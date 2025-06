Les Marocains de plus en plus actifs à Toronto

«Grâce à cette subvention, nous avons pu lancer plusieurs initiatives visant à accompagner les membres de la communauté dans des périodes difficiles, notamment à la suite du dramatique séisme qui a frappé notre pays et fait de nombreuses victimes», souligne Narjiss Lazrak.

Par ailleurs, plusieurs événements ont été organisés afin de rassembler la communauté marocaine, tels que les iftars du Ramadan, la soirée gala qui a réuni plus de 300 personnes ainsi que diverses célébrations d’événements religieux et nationaux d’importance, notamment la Fête du Trône et la Marche verte, marquée par l’illumination des chutes du Niagara aux couleurs du drapeau marocain.

Défis de visibilité et de mobilisation

Faouzi Metouilli, ancien président de l’AMDT, souligne à l-express.ca que l’Association, active depuis une trentaine d’années, a toujours accompli un travail remarquable en faveur des Marocains du Grand Toronto.

Toutefois, il reconnaît qu’elle n’a pas encore la même envergure que d’autres communautés établies en plus grand nombre, comme les communautés chinoise ou indienne, qui disposent également d’une assise économique plus solide et d’une meilleure représentation politique.

«Pour atteindre un tel niveau, il est essentiel de renforcer la sensibilisation de notre communauté à l’importance de l’entraide, et de multiplier les occasions de rassemblement, en particulier avec les gens d’affaires, les acteurs politiques et l’ensemble des membres», affirme Faouzi Metouilli.