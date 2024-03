L’iftar potluck de l’AMDT rassemble la communauté marocaine

L’Association marocaine de Toronto (AMDT) a organisé a organisé ce 23 mars un iftar potluck au centre communautaire Frank McKechnie à Mississauga. Cette activité a rassemblé plus de 120 membres de la communauté marocaine et quelques représentants du consulat général du Royaume du Maroc à Toronto.

L’événement a été marqué par une diversité éclatante de plats marocains, reflétant la richesse culinaire de la culture marocaine. Des tajines aux couscous, en passant par les pâtisseries traditionnelles, chaque plat était une invitation au voyage gastronomique. (L’iftar est le repas du soir qui met fin au jeûne prescrit pendant la journée pendant le Ramadan.)

Dans une atmosphère conviviale et accueillante, la bonne humeur a régné tout au long de la soirée. Les conversations animées et les rires partagés ont renforcé les liens communautaires et ont contribué à créer une ambiance chaleureuse et festive.

«Nous avons décidé d’organiser cette édition du iftar à Mississauga dans le but de nous rapprocher davantage de notre communauté présente dans cette ville», souligne Narjiss Lazrak, présidente de l’AMDT.

«Notre objectif était de rester à l’écoute et de demeurer proches de nos membres. Cette initiative a renforcé nos liens et nous a permis de répondre plus efficacement aux besoins de notre communauté locale.»