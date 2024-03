Le Ramadan à Toronto: défis et résilience

Durant le mois du Ramadan, la communauté musulmane à Toronto rencontre des défis spécifiques qui se démarquent de ceux rencontrés dans leurs pays d’origine.

Les différences culturelles, climatiques et de mode de vie ajoutent une nuance particulière à ce mois sacré, mettant en évidence l’adaptabilité de la communauté à son contexte canadien.

Le Ramadan à Toronto: une célébration spirituelle et communautaire

La communauté musulmane de Toronto s’apprête à célébrer le mois sacré de Ramadan, qui débutera le 11 mars et s’achèvera le 9 avril selon le calendrier hégirien et les sources locales, telles que les mosquées et centres islamiques du Grand Toronto.

Durant cette période, les fidèles observeront le jeûne quotidien de l’aube au coucher du soleil, s’abstenant de nourriture et de boissons, mais également de comportements et paroles nuisibles, privilégiant la réflexion, la générosité, et la prière.

Ramadan est un mois de spiritualité, de solidarité et de réflexion profonde sur les valeurs fondamentales de l’islam.