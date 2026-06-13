Coupe du monde: le Canada obtient un point dans un match historique

Match nul 1-1 entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine

Larya
Le Canada a fait match nul face à la Bosnie-Herzégovine en ouverture de la Coupe du monde. Photo: Chris Young
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Publié 13/06/2026 par Cindy Caron

C’est devant une foule en délire de 43 002 spectateurs au BMO Field, rebaptisé Stade de Toronto, que l’équipe nationale a arraché un verdict nul de 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine.

Un moment fort en émotions pour les partisans de la Ville Reine pour ce premier match de la Coupe du monde FIFA en sol canadien ce 12 juin.

Canada-Bosnie
Présentation des deux formations partantes. Photo: Chris Young

Cérémonie d’ouverture impressionnante

Pour un événement de cette magnitude, rien n’a été épargné. La cérémonie d’ouverture a rendu hommage aux racines autochtones du pays avec un numéro de danse traditionnelle et un discours du chanteur William Prince.

L’acteur Will Arnett a également prononcé quelques mots avant de laisser la place aux mégastars Alessia Cara, Michael Bublé et Alanis Morissette. Cette dernière a offert une performance bilingue de l’hymne national canadien. 

Alanis-World Cup
Alanis Morissette a interprété le Ô Canada. Photo: Chris Young

Une ambiance survoltée

Les partisans avaient répondu présents pour cette première Coupe du monde à Toronto. Même si le stade était majoritaire rouge en soutien au Canada, un impressionnant contingent de supporters Bosniaques étaient sur place.

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Malgré le fait qu’ils étaient moins nombreux, ils ont chanté à tue tête et encouragé leur équipe tout au long du match. Au niveau bruit, ils ont définitivement tenu tête aux partisans canadiens.

Il faut dire que la Bosnie-Herzégovine était gonflée à bloc après avoir vaincu l’Italie pour se qualifier pour le Mondial. Cette énergie se reflétait sur le terrain et dans les gradins.

Bosnie-fans
Les supporters de la Bosnie-Herzégovine ont envahit le stade. Photo: Chris Young

Du côté des partisans des rouges, plusieurs d’entres eux avaient fait le voyage d’un peu partout au pays pour assister à ce match historique.

Un groupe de Vancouver s’était déplacé à Toronto pour assister au premier duel de l’équipe canadienne avant de retourner dans leur ville pour assister au deux autres rencontres des hommes de Jesse Marsh. 

Fans Canada
Ces partisans du Canada sont venus de Vancouver pour assister à ce premier match historique. Photo: Chris Young

Douche froide en première demie

Privé de son capitaine Alphonso Davies, le Canada a commencé le match avec le couteau entre les dents. La formation n’a pas été en mesure de capitaliser sur ses chances. L’attaquant vedette Jonathan David a raté une chance en or lorsque sa frappe a été captée par le gardien Nikola Vasilj.

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La réplique des visiteurs n’a pas tardé à jeter une douche froide sur l’ambiance. À la 21e minute, après une faute commise par Richie Laryea profondément dans le territoire canadien, la Bosnie a profité d’un coup de pied de coin pour prendre les devants.

Le ballon s’est rendu à Jovo Lukic devant le filet, qui a redirigé le ballon d’un coup de tête. 1-0 Bosnie. Un dur coup à encaisser alors que le Canada dominait dans toutes les statistiques.

Bosnie-but
Jovo Lukic a donné l’avance à son équipe en première demie. Photo: Chris Young

Cyle Larin joue les héros pour le Canada

Au retour des vestiaires, les rouges ont montré plus de chien, et la nervosité a semblé être partie. Laryea a bien cru avoir une chance, mais son tir dévié par le gardien a rebondi directement sur la barre transversale.

Le public retenait son souffle, craignant le pire des scénarios. Il faut dire que la fiche de l’équipe n’était pas reluisante en terme de remontée avant le duel de vendredi.

C’est finalement à la 78e minute que les spectateurs ont enfin pu bondir de leurs sièges. Entré dans le match à peine deux minutes plus tôt, le vétéran Cyle Larin a créé l’égalité pour le Canada.

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Profitant d’une superbe poussée d’Ismaël Koné et d’une passe parfaite de Promise David, Larin a décoché un coup puissant pour battre le gardien adverse. But important pour le joueur originaire de Brampton.

Cyle Larin
Cyle Larin célèbre son but. Photo: Chris Young

Un point historique avant la suite à Vancouver

Ce verdict nul de 1-1 est bien plus qu’un simple point. C’est le tout premier point de l’histoire de l’équipe nationale masculine en Coupe du monde. 

« Il y a eu de belles choses en deuxième mi-temps. Nous avons joué plus à notre image. Au final, on perdait 1-0 et il fallait revenir, donc ça montre notre caractère, notre personnalité, et on prend un point, donc c’est bien », a dit Ismaël Koné après la rencontre.

« Ca me fait plaisir. Cyle c’est quelqu’un qu’on aime beaucoup. Le fait de le voir marquer chez lui, dans sa ville, on est vraiment content pour lui », a-t-il ajouté en parlant du seul buteur de l’équipe canadienne.

Ismael Koné
Le Québécois Ismaël Koné. Photo: Chris Young

Les regards se tournent maintenant vers Vancouver, où le Canada disputera ses deux prochaines parties face au Qatar et la Suisse. 

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