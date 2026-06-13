Coupe du monde: le Canada obtient un point dans un match historique

C’est devant une foule en délire de 43 002 spectateurs au BMO Field, rebaptisé Stade de Toronto, que l’équipe nationale a arraché un verdict nul de 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine.

Un moment fort en émotions pour les partisans de la Ville Reine pour ce premier match de la Coupe du monde FIFA en sol canadien ce 12 juin.

Cérémonie d’ouverture impressionnante

Pour un événement de cette magnitude, rien n’a été épargné. La cérémonie d’ouverture a rendu hommage aux racines autochtones du pays avec un numéro de danse traditionnelle et un discours du chanteur William Prince.

L’acteur Will Arnett a également prononcé quelques mots avant de laisser la place aux mégastars Alessia Cara, Michael Bublé et Alanis Morissette. Cette dernière a offert une performance bilingue de l’hymne national canadien.

Une ambiance survoltée

Les partisans avaient répondu présents pour cette première Coupe du monde à Toronto. Même si le stade était majoritaire rouge en soutien au Canada, un impressionnant contingent de supporters Bosniaques étaient sur place.