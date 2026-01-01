Le football n’a pas de frontières, les visas si

Coupe du monde 2026

Coupe du monde 2026, foot, soccer
Toronto accueillera la Coupe du monde de la FIFA en 2026. Photo: capture d'écran d'une vidéo promotionnelle de la Ville de Toronto
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/01/2026 par Hamza Ziad

La lenteur des rendez-vous pour l’obtention des visas américains constitue l’un des principaux obstacles pour plusieurs supporters des équipes africaines à l’approche de la Coupe du monde de football 2026 en Amérique du Nord.

Selon de nombreux supporters établis à Toronto, les délais pour obtenir un rendez-vous de visa américain figurent parmi les plus longs, rendant toute planification de déplacement particulièrement complexe. Actuellement, l’attente peut varier entre 14 et 17 mois, voire davantage, pour un visa de visiteur.

«Ces délais compliquent toute organisation, malgré la passion qui m’anime pour le football et la volonté de soutenir notre équipe», témoigne Selma Sbai, membre de la communauté marocaine de Toronto.

Coupe du monde 2026, foot, soccer
Le stade BMO du Toronto FC accueillera la Coupe du monde de la FIFA en 2026. Photo: Ville de Toronto

Billets coûteux et accès restreint

Au-delà des contraintes administratives, d’autres facteurs viennent tempérer l’enthousiasme de certaines diasporas.

ivoiriens
Amankou Hermane Ligué.

Amankou Hermane Ligué, président de l’Association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto (ACIRT), rappelle que les Éléphants de Côte d’Ivoire disputeront un match de la phase de groupes à Toronto face à l’Allemagne, le 20 juin 2026.

Publicité

Une affiche de prestige et une occasion rare pour la diaspora ivoirienne de voir sa sélection nationale évoluer dans la Ville Reine. Toutefois, le prix élevé des billets constitue un obstacle supplémentaire.

«C’est une réelle frustration de savoir que notre équipe joue à Toronto, tout en constatant que l’accès aux billets demeure hors de portée pour plusieurs membres de la communauté», souligne Amankou Hermane Ligué.

soccer, foot
La Côte d’Ivoire, le pays hôte, a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2023. Photo de l’attaquant Sébastien Haller: cafonline.com

Mobilisation des communautés francophones à Toronto

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, Olivier De Bregeas, cofondateur du Paris Saint-Germain Fan Club de Toronto, indique que la communauté française de la ville est actuellement en pleine mobilisation en vue de la création d’une fan zone dédiée à l’équipe de France, double championne du monde.

Olivier de Bregeas
Olivier de Bregeas.

«Des discussions ont déjà été amorcées avec le consulat de France à Toronto, ainsi qu’avec plusieurs associations françaises locales, toutes très engagées dans ce projet», explique Olivier De Bregeas.

Une réunion est prévue au début du mois de janvier afin de valider un plan d’action commun et d’en définir les modalités organisationnelles. L’initiative vise à offrir un point de rassemblement unique aux supporters français, favorisant une expérience collective plutôt que des événements dispersés à travers la ville.

Publicité

Dans le même élan, l’ACIRT et l’Association des Sénégalais de l’Ontario (Senontario) prévoient d’entamer prochainement des échanges avec leurs ambassades respectives au Canada, ainsi qu’avec diverses institutions et associations locales, afin d’explorer des pistes de collaboration et de mobiliser les supporters.

Khadidiatou Ndiaye, présidente de Senontario, indique que d’autres démarches sont à l’étude.

football, Coupe du Monde
Khadidiatou Ndiaye.

«Nous allons voir avec notre ambassadeur s’il est possible de sécuriser quelques billets, afin de permettre aux personnes en mesure de se déplacer aux États-Unis d’assister aux matchs, notamment celui contre la France», explique-t-elle.

Du côté de la communauté marocaine, Abdellah Messaoudi, fondateur du Festival du Souk marocain de Toronto, souligne que les tifosi des Lions de l’Atlas devraient également bénéficier d’initiatives de rassemblement à Toronto.

Il précise que la prochaine édition du festival, prévue à la place Mel Lastman, à North York, coïncidera avec l’un des matchs de la sélection marocaine.

Publicité
Les joueurs de l’équipe haïtienne célèbrent leur qualification pour le Mondial 2026. Photo: FIFA.

Des chocs francophones très attendus

Des chocs francophones tels que Maroc–Haïti et France–Sénégal figurent parmi les affiches notables du Mondial 2026. Ces rencontres suscitent un intérêt particulier dans une ville comme Toronto, où résident plusieurs communautés francophones.

Le match Maroc–Haïti opposera deux sélections issues de continents différents, soutenues par des diasporas bien établies au sein de la métropole torontoise, mais animées par des objectifs distincts.

Pour Haïti, l’enjeu sera avant tout de réussir une participation compétitive au tournoi, tandis que le Maroc visera à poursuivre sa progression sur la scène mondiale, dans la continuité de son parcours remarqué lors du Mondial 2022 au Qatar.

Amikley Fontaine, Sylvenie Lindor, jeunes Noirs
Amikley Fontaine.

«La qualification des Grenadiers pour la Coupe du monde représente un véritable souffle et une lueur d’espoir, malgré les nombreux défis auxquels Haïti est confronté», souligne Amikley Fontaine, membre de la communauté haïtienne à Toronto.

«Le fait d’affronter le Maroc, un pays francophone et frère de l’Afrique, donne à cette rencontre une dimension particulière. Ce match sera très suivi par nos deux communautés.»

Publicité

L’affiche France–Sénégal renvoie, pour sa part, à une confrontation marquante lors du Mondial 2002, au cours de laquelle le Sénégal s’était imposé face à la France lors du match d’ouverture.

«J’ai hâte d’assister à la rencontre face aux Lions de la Teranga, une sélection reconnue pour sa solidité et qui réalise actuellement un parcours remarqué lors de la Coupe d’Afrique des nations», explique Olivier De Bregeas.

De son côté, Khadidiatou Ndiaye, présidente de Senontario, affiche une confiance mesurée. «Pour ce match, nous espérons obtenir un résultat similaire, voire meilleur, que lors de la Coupe du monde 2022, où le Sénégal s’était imposé 1-0 face aux Bleus», souligne-t-elle.

marocains, Coupe d'Afrique des Nations
Rassemblement de la communauté marocaine à Mississauga pour fêter le sacre de l’équipe U20 du Maroc en octobre. Photo: archives, l-express.ca

Maroc–Brésil, une affiche très convoitée

Selon les chiffres publiés par la FIFA, le match Maroc–Brésil se classe au deuxième rang des rencontres les plus demandées du Mondial 2026, avec 5 millions de billets sollicités en seulement 24 heures, juste derrière l’affiche Portugal–Colombie.

Un engouement qui témoigne de l’attrait mondial de cette confrontation entre deux sélections issues de continents différents, mais partageant une forte tradition footballistique.

Publicité

Au dernier classement mondial, le Brésil occupe la 5e place, tandis que le Maroc se positionne au 11e rang, confirmant son statut de sélection africaine la mieux classée. Une dynamique qui consolide la crédibilité sportive des Lions de l’Atlas sur la scène internationale, à l’approche de l’échéance de 2026.

football, Coupe du Monde
Sara.

«Pour 2026, le football marocain dispose d’une équipe expérimentée, solide et portée par des supporters convaincus. J’ai hâte de voir notre sélection aller loin dans la compétition et ramener la coupe à la maison», confie Sara, membre de la communauté marocaine établie à Toronto.

Dans le même esprit de chocs intercontinentaux, une autre affiche suscite un vif intérêt: Algérie–Argentine. Cette rencontre opposera deux nations emblématiques, représentant respectivement l’Afrique du Nord et l’Amérique du Sud, dans un duel à forte portée sportive et symbolique.

«L’Argentine demeure une référence du football mondial, notamment grâce à Lionel Messi, figure majeure de l’ère contemporaine», souligne Lina, membre de la communauté algérienne à Toronto.

«De son côté, l’Algérie, portée par une génération compétitive et une ferveur populaire reconnue, peut rivaliser avec l’Albiceleste et nourrir de réelles ambitions», ajoute-t-elle.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur