Le football n’a pas de frontières, les visas si

La lenteur des rendez-vous pour l’obtention des visas américains constitue l’un des principaux obstacles pour plusieurs supporters des équipes africaines à l’approche de la Coupe du monde de football 2026 en Amérique du Nord.

Selon de nombreux supporters établis à Toronto, les délais pour obtenir un rendez-vous de visa américain figurent parmi les plus longs, rendant toute planification de déplacement particulièrement complexe. Actuellement, l’attente peut varier entre 14 et 17 mois, voire davantage, pour un visa de visiteur.

«Ces délais compliquent toute organisation, malgré la passion qui m’anime pour le football et la volonté de soutenir notre équipe», témoigne Selma Sbai, membre de la communauté marocaine de Toronto.

Billets coûteux et accès restreint

Au-delà des contraintes administratives, d’autres facteurs viennent tempérer l’enthousiasme de certaines diasporas.

Amankou Hermane Ligué, président de l’Association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto (ACIRT), rappelle que les Éléphants de Côte d’Ivoire disputeront un match de la phase de groupes à Toronto face à l’Allemagne, le 20 juin 2026.