L’association ivoirienne de Toronto diversifie ses activités

Un camp d’été culturel, des soirées de jeux, un tournoi de soccer et un mini-festival gastronomique et culturel sont également au programme, mettant en valeur la culture ivoirienne et offrant une plateforme pour appuyer les entrepreneurs locaux et promouvoir leurs produits et services.

«Les grands événements incluent une célébration de l’indépendance et une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants», souligne Amankou Hermane Ligué.

«Ces projets ont pour objectif de rassembler les participants autour d’activités éducatives, culturelles et sociales, tout en mettant en avant les liens communautaires.»