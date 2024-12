L’autisme au quotidien… «pour toujours»

«Ce n’est que quand j’ai suivi la formation que je me suis rendu compte que mon fils avait déjà des signes d’autisme à l’âge de six mois, mais malheureusement à l’époque, je ne savais rien du tout sur ce sujet, c’est pour ça que je n’ai pas pris les démarches plus tôt.»

La formation dont parle Darline Davilus est celle offerte par La Cité sous la bannière Autisme et science du comportement.

Ce programme spécialisé s’étale sur une année et se donne pour mission d’outiller les diplômés pour travailler auprès de personnes ayant un trouble du spectre autistique (TSA), et ce afin de favoriser le développement de ces derniers et motiver leur autonomie.

Un seul programme en français pour tout l’Ontario

Sur le plan pratique, cette formation disponible à Toronto est adaptée à la vie professionnelle active dans la mesure où elle est dispensée en mode hybride avec des horaires flexibles comprenant des cours en ligne et des cours en salle de classe en fin de semaine.

Toutefois, de tels programmes ne courent pas les rues de la province, surtout lorsqu’ils sont enseignés dans la langue de Molière. D’ailleurs, La Cité est la seule à l’offrir en français dans l’ensemble de la province.