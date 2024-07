L’autisme soudainement plus compliqué arrivé à l’âge adulte

Les programmes relais

«Passeport offre des financements pour les adultes autistes, et ce afin qu’ils puissent accéder à des programmes de jour et des programmes de répit communautaires de leur choix. Les personnes éligibles reçoivent un financement basé sur le niveau de support dont ils ont besoin», explique Kim McAlpine, superviseure à Autisme Ontario.

Cela dit, Passeport est un programme de financement, ce qui signifie qu’il incombe à la famille d’aller chercher des programmes de substitution. Or, c’est bien là que les choses se compliquent, à plus forte raison lorsque le cas est dit sévère.

«Il nous est très difficile de trouver un programme de jour pour notre fils à l’année», relate Brigitte Couture. «La plupart des programmes de notre quartier sont gérés par des organismes indépendants qui décident du niveau de complexité qu’ils peuvent accepter. Notre fils a participé à deux de ces programmes, et à chaque fois on nous a signifié de ne plus revenir.»

De plus, à en croire Bianca Nugent, ces prestations ne courent pas les rues. «Les programmes pour autistes adultes qui sont vraiment coordonnés avec des éducateurs et des intervenants expérimentés ne sont pas encore très développés dans la province. Ceux qui existent sont généralement dédiés aux autistes qui ont besoin d’une moins grande intensité de soutien et d’encadrement.»

«L’offre est nettement insuffisante par rapport à la demande.»