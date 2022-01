Roman sur le monde bouleversant de l’autisme

On apprend aussi que peu de pères se préoccupaient de leurs enfants «malades mentaux». Ils y voyaient une atteinte à leur virilité. Le père d’Évelyne était à l’aise et il a laissé un legs financier pour s’assurer que son fils Philippe ne manque de rien. Excepté d’amour et d’une famille.

60 ans de secrets de famille

De fil en aiguille, la romancière dépoussière 60 ans de secrets de famille, 60 ans de parcours d’un enfant de 8 ans admis à l’Hôpital Saint-Michel-Archange comme malade atteint d’imbécilité à haut risque.

Nous sommes en présence d’un esprit écorché, d’un cerveau désorienté. Centre de réadaptation, centre d’hébergement, foyer collectif, maison d’accueil, rien ne fonctionnera pour Philippe.

Le rejet et l’internement d’enfants hors normes demeurent une triste réalité. Ce n’est pas évident de s’immiscer dans le monde de la maladie mentale; pour la majorité des gens, c’est un milieu d’extraterrestres.

Un autisme peut être aimé

À travers la façade obscure de la vie de son frère, castré à l’âge de 17 ans pour freiner sa libido, Évelyne découvre les côtés radieux de Philippe. Elle a les larmes aux yeux lorsqu’elle apprend que des personnes extérieures à sa famille ont aimé celui que cette dernière a rejeté.