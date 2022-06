L’autisme sous-estimé et sous-diagnostiqué chez les femmes

Elle ajoute toutefois qu’«on sait aussi que l’autisme a des causes génétiques». Il se pourrait donc que les filles soient moins touchées.

Le même autisme chez les hommes et les femmes

«C’est dans l’expression des symptômes qu’on voit la différence. Mais il n’y a pas un autisme de fille et un autisme de garçon», tient-elle à souligner.

Elle précise que les filles autistes tendent à être plus anxieuses et dépressives, alors que les garçons sont hyperactifs et «dérangeants» pour l’entourage, ce qui pousse souvent les familles à aller chercher un diagnostic.

«Il semble que les filles autistes ont tendance à être plus soucieuses des autres, de ce que ressent l’autre, de leur image envers les autres», remarque la professeure. «Elles ressentent plus de gêne et de honte que les garçons autistes.»

Se fondre dans le décor

Fatoumata Bah est étudiante à l’École des sciences de l’information à l’Université d’Ottawa et spécialiste principale en accessibilité chez Open collaboration pour l’accessibilité cognitive. Elle-même autiste, elle atteste que «les filles s’efforcent plus souvent de masquer leurs symptômes et leurs traits autistes».