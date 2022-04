Dixième marche Sashbear contre le Trouble de la personnalité limite

Une première mondiale

L’an passé, Sashbear a subventionné une formation intensive en thérapie comportementale dialectique en français de l’organisme BTech de la Dre Marsha Linehan.

Cette formation constitue une première mondiale. Grâce à cela, en 2021, 60 thérapeutes francophones ont pu être formés avec un programme en français.

Des avancées primordiales

Depuis 2015, Sashbear participe au congrès de l’International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) et organise les journées familles associées au congrès scientifique de l’ISSPD.

Les congrès se tiennent dans des pays différents tous les deux ans. Le prochain aura lieu en 2023 à Sydney (Australie).

«Le but était de rendre plus accessibles aux familles les résultats et recherches sur le TPL», fait valoir Lynn Courey.