La Marche 2021 de Sashbear: pendant 30 jours sur le Web

La 9e Marche annuelle torontoise de la Fondation Sashbear est de retour, au profit de la lutte contre les déséquilibres affectifs, troubles de personnalité limite (TPL) et d’autres problèmes de santé mentale connexes.

Les sympathisants de Sashbear vont se rassembler virtuellement pendant «30 jours d’espoir et de célébrations» du 1er au 30 mai.

Collecte de fonds pour Sashbear

L’inscription est gratuite pour ceux qui s’engagent à recueillir des fonds pour la cause en créant une page CanadaHelps et en établissant leur propre objectif de collecte de fonds.

75% des revenus de La Fondation Sashbear viennent de ces dons d’individus et de commanditaires.

Plus de 70 000 $ a été recueilli lors de la marche de l’an dernier pour financer les programmes de Sashbear, notamment pour fournir aux familles francophones et anglophones des compétences pour améliorer leurs relations avec leurs êtres chers vivant avec des troubles mentaux et prévenir des tentatives de suicide.