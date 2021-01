La formation «Premiers soins en santé mentale» offerte à Durham

«Pour avoir personnellement suivi et trouvé très pratique ce programme de formation, je suis heureux que l’Entité 4 ait travaillé, avec le support de partenaires tels que l’ACSM Durham, pour assurer que cette formation soit disponible en français pour les communautés que nous desservons.»

Formation virtuelle

La formation Premiers soins en santé mentale est habituellement offerte en personne. Pour le moment, on fait avec le virtuel, et l’ACSM Durham figure parmi les premiers organismes à offrir ce programme en français virtuellement.

«Si je me foule la cheville, on peut parier que vous saurez quoi faire, mais si j’ai une crise de panique, on peut parier le contraire», image Mireille Huneault.

Les intéressés peuvent s’inscrire pour la formation Premiers soins en santé mentale offerte par l’ACSM Durham. Les séances virtuelles auront lieu les 23 et 24 février.