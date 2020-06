Racisme et santé mentale: une ligne téléphonique de soutien pour les jeunes

La députée de Mississauga Centre, Natalia Kusendova, et le député de King-Vaughan et ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, y participaient, ainsi que trois autres responsables du CFGT: le président Jean-Luc Bernard, la directrice des services d’aide juridique, d’emploi et d’établissement Aissa Nauthoo, et le directeur du développement organisationnel et des ressources humaines Amos Yao Sani.

Le racisme persiste

Tous ont convenu que, malgré de grands progrès au Canada en matière de multiculturalisme et de vivre-ensemble, le racisme persiste dans tous les secteurs d’activité (pas juste dans la police «qu’il faut mieux former» et le système judiciaire «trop blanc»).

Trop de barrières freinent encore l’épanouissement des personnes «racisées».

C’est surtout Aissa Nauthoo, directement en contact avec la clientèle majoritairement noire du CFGT et responsables des services qu’ils utilisent le plus, qui a détaillé les nombreuses instances de discrimination qui lui sont rapportées:

– dans le système d’immigration où on doute souvent de l’authenticité des documents africains;