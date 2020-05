Nouveaux services virtuels en santé mentale

Le gouvernement de l’Ontario a élargi les services virtuels de soutien en santé mentale pour aider les Ontariens aux prises avec l’anxiété et la dépression face à la pandémie de CoViD-19.

Ces programmes de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet ont été élaborés en partenariat avec MindBeacon et Morneau Shepell, et seront fournis sans frais à la population, à l’échelle de la province.

«Ce virus a profondément altéré notre quotidien et notre vie», reconnaît le premier ministre Doug Ford. «Nous faisons savoir à tous ceux et celles que la situation actuelle accable que nous sommes là pour les aider à faire face au stress, à l’isolement et à l’anxiété tout au long de cette période sans précédent.»

Le gouvernement avait déjà annoncé un investissement de 12 millions $ pour appuyer la santé mentale pendant la pandémie. Ce fonds d’urgence aide les organismes de santé mentale à embaucher et former du personnel et à acheter l’équipement et la technologie nécessaires pour soutenir leurs patients.

Les nouveaux programmes virtuels comprennent: