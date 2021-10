Femme, francophone et TDAH: un parcours semé d’embuches

Qu’est-ce que le TDAH? Comment le diagnostiquer? Pourquoi cette différence entre hommes et femmes qui en sont atteints? Où trouver les ressources, un bon médecin, des services? Ce dernier point trouve déjà peu de réponses au Canada anglophone. Dans les communautés francophones minoritaires, le constat est décourageant.

Mais les choses tendent à changer doucement.

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA) est un trouble neurodéveloppemental chronique qui affecte le fonctionnement quotidien de la personne atteinte. Selon un document du Centre de sensibilisation au TDAH Canada (CSTC), près de 1,5 million de Canadiens en sont affectés.

TDAH : les filles «désorganisées», les gars «perturbateurs»

Selon le même document, le TDAH se manifeste différemment selon le sexe.

«Bien que les femmes puissent présenter les trois symptômes primaires du TDAH (inattention, hyperactivité et impulsivité), leurs symptômes (en particulier d’hyperactivité) se manifestent souvent de manières moins sévères et moins dramatiques que chez les hommes.» (Young et coll., 2020)