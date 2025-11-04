CAN au Maroc: la communauté marocaine de Toronto se mobilise

À plus de 5 000 kilomètres de Rabat, capitale du Maroc qui accueillera le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, la communauté marocaine du Grand Toronto se prépare également à vivre l’ambiance de cette grande fête du football africain. La compétition se tiendra du 21 décembre au 18 janvier dans plusieurs villes du royaume. Elle réunira 24 sélections nationales venues de tout le continent.

«En tant que jeune Marocain nouvellement arrivé, j’espère que l’Association marocaine de Toronto (AMDT) ou d’autres organismes communautaires organiseront des rassemblements pour diffuser les matchs et permettre à la communauté de partager ces moments ensemble», confie Taha.

«Pour nous, il est essentiel de nous rassembler en communauté lors de ce type d’événements, surtout lorsque nous ne pouvons pas nous rendre au Maroc pour y assister.»

Les Lionceaux sur le toit du monde

En octobre, la sélection marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde de football organisée au Chili, après un parcours marqué par des victoires face à de grandes nations du ballon rond telles que le Brésil, l’Espagne, la France et, en finale, l’Argentine.

À Toronto comme à Mississauga, plusieurs rassemblements ont été organisés par la communauté marocaine pour assister à la finale et célébrer le triomphe des Lionceaux de l’Atlas.