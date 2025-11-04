CAN au Maroc: la communauté marocaine de Toronto se mobilise

marocains, Coupe d'Afrique des Nations
Rassemblement de la communauté marocaine à Mississauga pour fêter le sacre de l’équipe U20 du Maroc en octobre. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 04/11/2025 par Hamza Ziad

À plus de 5 000 kilomètres de Rabat, capitale du Maroc qui accueillera le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, la communauté marocaine du Grand Toronto se prépare également à vivre l’ambiance de cette grande fête du football africain. La compétition se tiendra du 21 décembre au 18 janvier dans plusieurs villes du royaume. Elle réunira 24 sélections nationales venues de tout le continent.

«En tant que jeune Marocain nouvellement arrivé, j’espère que l’Association marocaine de Toronto (AMDT) ou d’autres organismes communautaires organiseront des rassemblements pour diffuser les matchs et permettre à la communauté de partager ces moments ensemble», confie Taha.

«Pour nous, il est essentiel de nous rassembler en communauté lors de ce type d’événements, surtout lorsque nous ne pouvons pas nous rendre au Maroc pour y assister.»

Immigration Maroc
Des membres de la communauté marocaine de Toronto supportant leur équipe de foot avant la Coupe d’Afrique des nations 2024. Photo: AMDT, archives l-express.ca

Les Lionceaux sur le toit du monde

En octobre, la sélection marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde de football organisée au Chili, après un parcours marqué par des victoires face à de grandes nations du ballon rond telles que le Brésil, l’Espagne, la France et, en finale, l’Argentine.

Festival marocain
Abdellah Messaoudi, Photo: Hamza Ziad, l-express.ca

À Toronto comme à Mississauga, plusieurs rassemblements ont été organisés par la communauté marocaine pour assister à la finale et célébrer le triomphe des Lionceaux de l’Atlas.

Publicité

«Dès que notre équipe est arrivée en finale, j’ai immédiatement pensé à réserver un lieu où nous pourrions regarder le match ensemble et encourager notre équipe nationale», raconte Abdellah Messaoudi, membre actif de la communauté marocaine de Toronto.

«Nous avons réuni une centaine de personnes à Mississauga, venues des quatre coins du Grand Toronto et même de la région de Durham. C’était un événement patriotique et émouvant.»

marocains, Coupe d'Afrique des Nations
Meriem Ait Taleb. Photo: courtoisie.

De son côté, Meriem Ait Taleb, membre du conseil d’administration de l’AMDT, souligne que «le Maroc a toujours été une grande nation de football».

«Après l’exploit historique de la Coupe du monde 2022 au Qatar et cette nouvelle victoire au Chili, l’équipe nationale ne se contente plus de participer, mais vise désormais à remporter les titres.»

Entre fierté et critiques

Alors que de nombreux membres de la communauté marocaine du Grand Toronto se réjouissent à l’idée de voir leur pays accueillir la CAN 2025, d’autres expriment des réserves. Comme au Maroc, certains dénoncent le choix d’investir des milliards de dirhams dans la construction et la rénovation de stades, alors que plusieurs secteurs essentiels, tels que l’éducation et la santé, accusent un important retard.

Publicité
Festival marocain
Le drapeau rouge et vert du Maroc était à l’honneur au Festival marocain de Toronto, au Mel Lastman Square les 5 et 6 juillet. Photo: Amine Mrani, Festival marocain

En octobre, des manifestations pacifiques, menées principalement par la génération Z, ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines pour protester contre ce qu’ils considèrent comme un déséquilibre des priorités nationales. Les jeunes manifestants estiment que les fonds publics devraient servir en priorité à améliorer les écoles, les hôpitaux et les conditions de vie des citoyens.

Cette opinion est partagée par certains membres de la diaspora. «Accueillir une compétition continentale est une fierté, certes, mais beaucoup de jeunes ne voient pas de changement concret dans leur quotidien », souligne Khalid, un Marocain ayant vécu plusieurs années à Toronto avant de retourner au pays.

«Le football ne peut pas être une priorité quand tant de familles manquent de soins et d’un système éducatif de qualité.»

Marocains, AMDT
Activité pour les enfants au centre communautaire marocain.

Le mois du patrimoine marocain célébré à Toronto

À l’occasion du Mois du patrimoine marocain, le nouveau conseil d’administration de l’AMDT met en place une série d’activités culturelles visant à mettre en valeur la richesse et la diversité du Maroc. Cette initiative, célébrée tout au long du mois de novembre, s’inscrit dans la volonté de l’association de renforcer le sentiment d’appartenance et de promouvoir la culture marocaine au sein du Grand Toronto.

Parmi les temps forts de la programmation figure le bazaar marocain, prévu ce samedi 8 novembre, qui rassemblera artisans, entrepreneurs et artistes locaux autour d’expositions de produits traditionnels et de créations contemporaines.

Publicité

Un autre moment marquant sera la cérémonie du lever du drapeau marocain, organisée le 15 novembre à l’Hôtel de Ville de Toronto, en présence de plusieurs représentants politiques, diplomatiques et leaders communautaires francophones.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur