Festival marocain de Toronto: du deuil à la célébration

Témoin direct de l’attaque à la voiture-bélier survenue le 23 avril 2018 à la place Mel Lastman, à North York (Toronto), un événement tragique ayant coûté la vie à 11 personnes et blessé plusieurs autres, Abdellah Messaoudi, président de l’association Atlas Smile, a porté secours aux victimes sur les lieux.

Profondément marqué par ce drame, il a depuis nourri la volonté de redonner vie à cet espace autrefois associé à la douleur et au silence.

«Cette place occupe une place particulière dans mon cœur. Mon objectif a toujours été d’y faire revenir les gens, alors qu’elle avait été désertée à la suite de la tragédie», témoigne Abdellah Messaoudi, qui est également le fondateur du Festival du Souk marocain de Toronto.

«Aujourd’hui, c’est avec des émotions partagées, mais une immense fierté, que nous célébrons la 4e édition du Festival marocain en ce lieu symbolique, devenu au fil des années un point de rencontre pour la communauté torontoise», souligne-t-il.

Du Québec à la Nouvelle-Écosse, tous à Toronto

Parallèlement à d’autres événements tenus à Toronto le même week-end, notamment le festival culturel arabe au Nathan Phillips Square, le Fringe, ou encore Salsa on St. Clair, le Festival marocain s’est déroulé les 5 et 6 juillet. L’événement a rassemblé plus de 1 500 visiteurs, venus de différentes régions du Grand Toronto, ainsi que de provinces telles que le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Nouvelle-Écosse.