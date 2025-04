Alain Beaudoin tire sa révérence à la tête de l’AFRY

«De nombreux organismes à but non lucratif engagent du personnel sans toujours pouvoir garantir la pérennité des salaires. L’AFRY, pour sa part, a réussi à maintenir ses employés, et c’est une source de grande fierté pour moi», confie Alain Beaudoin.

Transmettre l’appartenance francophone

«La reconnaissance que j’ai eue était beaucoup plus que monétaire, c’était simplement de voir les gens s’impliquer, de voir les familles participer et voir les enfants qui s’amusent et qui parlent en français», explique Alain Beaudoin.

Il ajoute que, bien que la francophonie en Ontario soit en croissance, son poids démographique diminue, d’où l’importance pour les organismes francophones de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté.

«Sans cette appartenance, il est facile d’oublier ses racines. Nous devons réinventer nos traditions et les transmettre à nos enfants et petits-enfants.»

Durant son dernier mandat de deux ans à la présidence de l’AFRY, Alain Beaudoin confirme que les bailleurs de fonds et le gouvernement canadien sont ouverts et à l’écoute des besoins des francophones, pourvu que les organismes entreprennent les démarches nécessaires pour obtenir des soutiens et développer leurs projets.