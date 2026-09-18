Une vingtaine de spectacles en tournée de l’Ontario français

450 représentations dans les écoles et les centres culturels en 2026-27

spectacles, L'affiche des tournées 2026-2027 de Réseau Ontario.
L'affiche des tournées 2026-27 de Réseau Ontario.
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Publié 18/09/2026 par François Bergeron

Les tournées d’une vingtaine de spectacles d’artistes de chez nous sont coordonnées de septembre 2026 à mai 2027 par Réseau Ontario dans les communautés franco-ontariennes.

De la chanson et de la musique jusqu’au cirque, en passant par le théâtre et l’humour, le public des diffuseurs aura la chance de vivre une saison artistique riche en découvertes et en émotions à travers 450 représentations et activités artistiques.

Réseau Ontario représente 42 membres dispersés sur l’ensemble du territoire ontarien: des conseils scolaires, des centres communautaires et culturels, des festivals.

Chaque année, ces diffuseurs participent à l’événement Contact ontarois, le marché du spectacle des arts de la scène francophone de l’Ontario, et sélectionnent des artistes qu’ils souhaitent présenter dans leur communauté. Le prochain se tiendra du 13 au 16 janvier 2027 à Ottawa.

tournées 2026-2027 de Réseau Ontario
L’orchestre Wooden Shapes sera en tournée de nos écoles et centres culturels grâce à Réseau Ontario. Photo: Joana Bezeau

Gros marché scolaire

«La majorité des spectacles sont présentés dans les écoles», indique à l-express.ca Marie-Ève Chassé, la directrice générale de Réseau Ontario depuis quatre ans. Elle a auparavant dirigé Théâtre Action pendant 16 ans.

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C’est ainsi que 61 spectacles de 10 artistes seront présentés dans les écoles du Conseil scolaire Viamonde, qui couvre Toronto et toute la péninsule ontarienne, et 54 spectacles de 7 artistes dans les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir, dont le territoire va de Peterborough à Niagara Falls, en passant par Toronto.

L’auditorium des écoles siamoises Toronto Ouest (Viamonde) et Saint-Frère-André (MonAvenir), qui accueille aussi des spectacles pour le grand public, recevra des artistes de la tournée de Réseau Ontario.

PSAT
L’auditorium des écoles Saint-Frère-André et Toronto Ouest à Toronto. Photo: l-express.ca

Zale Seck

C’est l’artiste sénégalais d’Ottawa Zale Seck, avec son spectacle Africe YèWoulène, qui donne le coup d’envoi dans le Nord de l’Ontario. Il se produit notamment à l’école Saint-Charles-Garnier de Whitby, en banlieue Est de Toronto, le 3 octobre, ainsi qu’à l’Alliance française de Toronto le 5 janvier.

On a pu faire l’expérience de son énergie contagieuse en primeur à la Franco-Fête de Toronto et à la FrancoFest de Hamilton en juin.

Les artistes Carine au Micro et Kourage se produiront également à l’AFT en 2027.

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tournées 2026-2027 de Réseau Ontario
Carine au Micro (Bénin-France-Montréal). Kourage (Bas-Saint-Laurent).

Le Théâtre français de Toronto est membre de Réseau Ontario, fournissant parfois des spectacles ou des ateliers à la tournée.

«Évidemment d’autres artistes franco-ontariens, québécois, français se produisent dans d’autres salles que celles de nos diffuseurs», précise Marie-Ève Chassé. «Et des centres culturels comme l’AFT ou des festivals comme Francophonie en fête n’invitent pas uniquement nos artistes.»

Franco-Fête 2026
Zale Seck et ses musiciens à la Franco-Fête de Toronto, dans l’atrium de Radio-Canada, le 19 juin. Photo: l-express.ca

Objectif: autant de spectateurs qu’avant la pandémie

Quelque 134 000 personnes ont assisté à des spectacles de la tournée de Réseau Ontario l’an dernier. «Nous sommes en progression depuis cinq ans, mais nous n’avons pas encore retrouvé notre niveau de 150 000 d’avant la pandémie», souligne la DG.

Marie-Ève Chassé, Réseau-Ontario, FCCF
Marie-Ève Chassé. Photo: Marianne Duval

«On voit ça partout: les habitudes ont beaucoup changé à cause de la pandémie; les gens restent chez eux; ils pouvaient sortir voir trois spectacles par mois mais maintenant seulement un; le coût de la vie a augmenté…»

Marie-Ève Chassé siège au conseil d’administration de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), «qui prépare justement une étude sur les nouvelles habitudes des francophones en matière de consommation de spectacles et de produits culturels».

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Des valeurs sûres

La tournée 2026-27 de Réseau Ontario comprend notamment deux artistes franco-ontariennes bien connues, Céleste Lévis et Kristine St-Pierre, qui offriront 16 représentations à travers la province.

De son côté, Créations In Vivo, avec son spectacle Patenteuse: comédie musicale féministe, revisite avec humour le centenaire de La Patente, un ordre secret catholique masculin fondé en 1926 en Ontario français pour défendre le français.

tournées 2026-2027 de Réseau Ontario
Créations In Vivo: Affiche: Jasmine Morin

Entre cabaret rural, stand-up et satire politique, le spectacle de Créations In Vivo passera par le MIFO à Orléans, La Slague du Carrefour francophone de Sudbury, le Centre culturel Les Trois P’tits Points à Alexandria, le Conseil des Arts de Hearst, le Centre culturel La Ronde à Timmins, le Centre culturel Louis-Hémon à Chapleau, le Centre culturel Frontenac à Kingston, La Clé à Penetanguishene, Les Compagnons des francs loisirs à North Bay, la Maison de la francophonie d’Ottawa, le CFORD à Ajax, le Centre francophone de Hamilton.

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Céleste Lévis. Photo: Phil Larivière

Parmi les autres artistes de la francophonie qui complètent la programmation grand public de cette année, mentionnons Ari Cui Cui, Claire Ness, Jocelyn Sioui, Michel Robichaud et Wooden Shapes.

De leur côté, les élèves de 455 écoles franco-ontariennes auront l’opportunité de découvrir les artistes Ample Man Danse, Ari Cui Cui, Bernard Lebel et Patrick Raymond, Brian St-Pierre et Johanne Lefebvre, Claire Ness, Évasions Mobiles, Fredo, Genman, Jonathan Dion, Kimya, Kristine St-Pierre, Le Cirque Collini, Les MiniMalices, Les Pères Pétu, Michel Robichaud, Wooden Shapes. Et, encore et toujours, Zale Seck!

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tournées 2026-2027 de Réseau Ontario
Jocelyn Sioui. Photo: Caroline Rousseau-Merveillie
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Les Pères Pétu. Photo: Bonnallie Brodeur
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Brian St-Pierre et Johanne Lefebvre.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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