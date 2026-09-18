Une vingtaine de spectacles en tournée de l’Ontario français

Les tournées d’une vingtaine de spectacles d’artistes de chez nous sont coordonnées de septembre 2026 à mai 2027 par Réseau Ontario dans les communautés franco-ontariennes.

De la chanson et de la musique jusqu’au cirque, en passant par le théâtre et l’humour, le public des diffuseurs aura la chance de vivre une saison artistique riche en découvertes et en émotions à travers 450 représentations et activités artistiques.

Réseau Ontario représente 42 membres dispersés sur l’ensemble du territoire ontarien: des conseils scolaires, des centres communautaires et culturels, des festivals.

Chaque année, ces diffuseurs participent à l’événement Contact ontarois, le marché du spectacle des arts de la scène francophone de l’Ontario, et sélectionnent des artistes qu’ils souhaitent présenter dans leur communauté. Le prochain se tiendra du 13 au 16 janvier 2027 à Ottawa.

Gros marché scolaire

«La majorité des spectacles sont présentés dans les écoles», indique à l-express.ca Marie-Ève Chassé, la directrice générale de Réseau Ontario depuis quatre ans. Elle a auparavant dirigé Théâtre Action pendant 16 ans.