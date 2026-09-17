Annulation du spectacle de Roxane Bruneau

«En raison d’une situation de santé», le spectacle de Roxane Bruneau, prévu ce vendredi 18 septembre au Studio Glenn Gould, doit être reporté à une date ultérieure.

Le festival Francophonie en fête en a fait l’annonce jeudi matin. «Tous les détenteurs de billets seront remboursés automatiquement», assure le directeur général Jacques Charette.

Le festival souhaite pouvoir reprogrammer le spectacle à la fin mars 2027, durant la Semaine de la Francophonie internationale, au théâtre Paradise de la rue Bloor Ouest.

Samedi soir au Studio Glenn Gould de la rue Front Ouest, c’est donc Pierre Lapointe qui lancera la 21e édition du festival Francophonie en fête.