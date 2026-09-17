Annulation du spectacle de Roxane Bruneau

Roxane Bruneau, Francophonie en fête
Roxane Bruneau.
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Publié 17/09/2026 par l-express.ca

«En raison d’une situation de santé», le spectacle de Roxane Bruneau, prévu ce vendredi 18 septembre au Studio Glenn Gould, doit être reporté à une date ultérieure.

Le festival Francophonie en fête en a fait l’annonce jeudi matin. «Tous les détenteurs de billets seront remboursés automatiquement», assure le directeur général Jacques Charette.

Le festival souhaite pouvoir reprogrammer le spectacle à la fin mars 2027, durant la Semaine de la Francophonie internationale, au théâtre Paradise de la rue Bloor Ouest.

Pierre Lapointe, Francophonie en fête
Pierre Lapointe et ses pianistes Marie-Christine Poirier et Amélie Fortin dans le spectacle Dix chansons démodées pour ceux et celles qui ont le cœur abîmé

Samedi soir au Studio Glenn Gould de la rue Front Ouest, c’est donc Pierre Lapointe qui lancera la 21e édition du festival Francophonie en fête.

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Des billets sont encore disponibles sur francophonie-en-fete.com.

La programmation se poursuivra dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner non loin du Fort York, pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens avec 25 concerts gratuits, les 25, 26 et 27 septembre.

On attend aussi 25 exposants: bar, nourriture, artisanat, organismes communautaires.

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