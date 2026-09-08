195 000 albums plus tard, Roxane Bruneau passe par Toronto

Le 18 septembre au Studio Glenn Gould

Roxane Bruneau, Francophonie en fête
Roxane Bruneau. Photo: Roy & Turner Communications
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Publié 08/09/2026 par l-express.ca

Avec plus de 195 000 albums vendus et 150 millions d’écoutes depuis 2018, Roxane Bruneau avance à grandes enjambées sur la scène musicale québécoise, par la seule force de son activité sur le web.

Elle se produira pour la première fois en spectacle à Toronto, au Studio Glenn Gould du 250 rue Front, le vendredi 18 septembre à 20h, dans le cadre du festival Francophonie en fête.

Entourée de ses musiciens, «elle promet une soirée authentique, touchante et rassembleuse» indiquent les responsables du festival. Entre humour et émotion, elle interprétera ses plus grands succès des albums Dysphorie (1 trophée Félix), Acrophobie (4 Félix) et Submergé (Félix de l’album de l’année 2024).

Comme ces titres le suggèrent, elle est passée au travers de divers troubles anxieux avant de s’imposer sur la scène pop-rock.

Coach à l’émission La Voix en 2023 et 2026, elle est aussi humoriste, participant notamment à la 2e saison de LOL qui rira le dernier et montant sur la scène du festival Juste pour rire en 2022.

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Cette année-là, elle a fait l’objet d’un documentaire à TVA intitulé Roxane Bruneau: à sa manière… clin d’oeil à sa chanson À ma manière.

Le concert de Roxane Bruneau lance en beauté le festival Francophonie en fête ce 18 septembre. Dès le lendemain soir, ce sera au tour de Pierre Lapointe de monter sur la scène du Glenn Gould avec ses deux pianistes.

Enfin, comme chaque année, le festival musical se transporte sous l’autoroute Gardiner, dans le Bentway, pour une vingtaine de concerts gratuits d’artistes locaux, les 25, 26 et 27 septembre.

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