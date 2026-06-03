Angine de Poitrine: pourquoi on aime une musique qu’on ne comprend pas vraiment

On tombe sur la vidéo presque par hasard. À l’écran apparaissent deux personnages masqués, dont l’esthétique oscille entre l’artisanal, l’absurde et l’inquiétant.

Ils commencent à jouer. La guitare ne sonne pas comme on s’y attendrait. Certaines notes semblent se loger «entre» les notes que nous connaissons. La batterie avance avec précision, mais pas toujours sur des chemins prévisibles.

La première réaction est la perplexité. La deuxième, la curiosité. Et, avant même de l’avoir décidé, on continue à regarder.

C’est en partie ce qui explique le phénomène récent d’Angine de Poitrine, un duo expérimental québécois qui s’est particulièrement fait remarquer par sa combinaison de rock mathématique, de masques en papier mâché, d’humour surréaliste et d’utilisation de guitares microtonales.

Leur passage à KEXP en a fait une curiosité virale: non seulement pour leur son, mais aussi pour la difficulté de les ranger dans une case connue.