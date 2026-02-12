Mettre la musique francophone sur la carte: le pari réussi de MUSIQC

Lancée en février 2025, MUSIQC s’impose déjà dans le paysage musical francophone canadien. Listes de lecture, portraits d’artistes et collaborations avec la francophonie hors Québec: la plateforme fait rayonner les talents d’un bout à l’autre du pays, et au-delà.

En un an, la plateforme a franchi plusieurs caps. MUSIQC a atteint 225 000 utilisateurs et 540 000 visites, est passée de 28 à 150 programmateurs et programmatrices, et de 2500 à 6000 artistes.

«On a aussi triplé nos listes de lecture», ajoute la directrice générale de la Société professionnelle des auteurs, des compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs (SPACQ-AE), Ariane Charbonneau.

«On a vraiment fait énormément de chemin. On est une toute petite équipe, on est une petite association. On a travaillé d’arrache-pied.»

Un robot conversationnel (chatbot) a également été intégré au site Internet pour aiguiller les auditeurs et auditrices indécis.