Quatre trophées Trille Or pour JOLY

Le Franco-Ontarien Marc-Antoine Joly ressort de la 13e remise des prix Trille Or, ce jeudi 29 mai, avec le plus grand nombre de trophées: quatre. Aucun artiste n’a vraiment dominé: les 24 trophées 2025 ayant été partagés entre 18 artistes et groupes.

Sous son nom d’artiste JOLY, le Franco-Ontarien Marc-Antoine Joly a remporté les prix pour Réalisation et arrangements ainsi que Rock/Metal/Punk pour l’album Deuil.

Il partage aussi le prix Prise de son et mixage avec Simon Joly pour le même album et le prix Initiative artistique avec Nicholas Monette pour le balado De quoi tu parles de?

Le duo Beau Nectar, formé de la Franco-Ontarienne Marie-Clo et de la Fransaskoise éemi, avait récolté le plus grand nombre de nominations, avec 10. Elles repartent finalement avec deux prix: Pop/EDM et Groupe.

Un autre groupe franco-ontarien De Flore récolte aussi deux prix: Conception visuelle et EP (minialbum).