Musique: 13e Gala Trille Or le 29 mai à Ottawa

Le duo féminin Beau Nectar et l’auteur-compositeur-interprète Mclean dominent les nominations. Beau Nectar (Marie-Clo et éemi) en récolte neuf, notamment dans les catégories Groupe, Pop, Album et Chanson. McClean est mentionné sept fois, entres autres pour Artiste solo et lui aussi Pop, Album et Chanson.

Les groupes Les Rats d’Swompe et De Flore suivent de près avec six nominations chacun. Mehdi Cayenne, Mimi O’Bonsawin, JOLY et Alexis Normand en ont quatre.

L’animation de la soirée sera assurée par Éric Robitaille, de Radio-Canada Ontario, fervent connaisseur de la culture musicale franco-ontarienne.