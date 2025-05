Prix Trille Or: hommage à Garolou et au «bâtisseur» Marc Lalonde

La 13e édition du gala Trille Or de la musique francophone de l’Ontario et de l’Ouest canadien honorera deux piliers de la musique d’ici: le groupe franco-ontarien Garolou, actif à partir de 1975 (dernier album en 1998), et l’animateur de radio Marc Lalonde, d’Ottawa, dont la chronique mensuelle paraît notamment dans l-express.ca.

Garolou recevra le prix Hommage, et Marc Lalonde le prix Bâtisseur Paul-Demers, de l’Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM). Une vingtaine d’autres prix Trille Or seront devoilés et remis lors d’événements à Ottawa les 27, 28 et 29 mai à Ottawa.

Garolou

La distinction Trille Or est remise à Garolou «pour ses chansons qui ont créé un pont entre les générations à travers leurs 50 ans de carrière».

«Né d’une époque où le nationalisme émergeait et la fierté francophone rayonnait, Garolou a su moderniser et préserver la richesse de la musique traditionnelle franco-canadienne», fait valoir l’APCM. Son métissage des genres «a permis aux jeunes générations de l’époque de se reconnecter avec leurs racines tout en découvrant de nouvelles sonorités».

Selon l’animateur radio-canadien Éric Robitaille, «Garolou, c’est la Bottine Souriante qui rencontre Jethro Tull».