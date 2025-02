Le Programme spécialisé en arts reçoit le festival Quand ça nous chante

De l’école à la scène professionnelle

Gabriella Strauss, ancienne élève du programme et maintenant étudiante en illustration au Collège pour les arts et le design de l’Ontario (OCAD), était également présente, marquant ainsi le lien entre le parcours d’études secondaires et postsecondaires. Les élèves ayant gradué du PSAT sont équipés pour poursuivre dans des parcours variés dans les domaines artistiques, technologiques, informatiques, etc.

«La jeunesse a besoin d’une formation artistique», selon Frédéric Bergeron, surintendant de l’éducation au Csc MonAvenir. «Les arts peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à l’épanouissement des compétences dont ils auront besoin après la fin de leurs études. Un investissement dans les arts est un investissement dans l’avenir.»