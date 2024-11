Le Programme spécialisé en arts fête ses 10 ans

Rassembler la communauté francophone autour des arts

Et les élèves sont aussi de plus en plus amenés à montrer ce qu’ils font au-delà de l’enceinte scolaire, selon Noémi Parenteau-Comfort.

«Par exemple, en septembre, on est allés à Queen’s Park avec nos élèves de chorale. Tous les ensembles musicaux, chorale et café chantant, ont été invités à la levée du drapeau franco-ontarien. On se fait souvent inviter à participer à des activités dans la francophonie torontoise, ce qui permet aux élèves de rayonner à travers la communauté.»

C’est une tendance amenée à continuer et à grandir, espère Noémi.

«On a un plan pour les prochaines quelques années de créer de plus en plus de liens entre tous les différents événements, comme le Salon du livre, l’Alliance française… Il y a plein de petites îles francophones à Toronto, et on veut vraiment essayer de voir si on peut, à notre propre façon, nous ramener tous ensemble, et créer des liens culturels, bâtir un réseau d’arts francophones à Toronto.»

Une 6e concentration danse?

Et lorsque l’on demande au directeur artistique sa vision pour les dix prochaines années du PSAT: « J’espère que l’école Saint-Frère-André va continuer de grossir et qu’on pourra peut-être ajouter des concentrations. En ce moment, on a musique, théâtre, arts visuels, médias, construction: c’est très vaste et varié. Mais j’aimerais peut-être aller un peu plus loin dans la danse, par exemple, et peut-être ajouter une sixième concentration.»