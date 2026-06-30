Francophonie en fête mise sur sa nouvelle plateforme pour effacer sa dette

Un virage technologique s’amorce pour Francophonie en fête. Confronté à un déficit accumulé de près de 114 000 $, le festival musical torontois contre-attaque en reconstruisant entièrement son site internet, grâce au soutien financier de Patrimoine canadien.
Cette future plateforme numérique intégrera une billetterie interne flexible, une boutique en ligne transactionnelle et un espace membre optimisé pour le référencement sur les moteurs de recherche.
L’objectif de la direction est clair: générer des revenus autonomes substantiels afin de réduire de manière significative la dépendance de l’institution aux subventions publiques, qui ont diminué ces dernières années.
Le président Lawrence St-Onge et le directeur général Jacques Charette en ont fait l’annonce lors de l’assemblée générale annuelle de Francophonie en fête le 26 juin.
L’équipe s’active pour la 21e édition de son festival phare, qui se déploiera du 18 au 27 septembre. Malgré les tensions économiques, on promet un rendez-vous culturel automnal d’envergure pour le public torontois.
Roxane Bruneau et Pierre Lapointe en têtes d’affiche
Les festivités débuteront en salle au Théâtre Glenn Gould de la rue Front – et non plus au Paradise sur Bloor Ouest à cause d’un conflit d’horaire avec le TIFF, le festival international de films de Toronto – un espace reconnu pour sa qualité acoustique, avec deux figures majeures de la scène musicale d’expression française.
La chanteuse Roxane Bruneau ouvrira le bal le vendredi 18 septembre à 20h, promettant d’attirer un public intergénérationnel.
Le lendemain samedi 19 septembre à 20h, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe montera sur les planches pour présenter son tout nouveau spectacle, une création attendue par les amateurs de chanson à texte.
Le cœur de l’événement battra ensuite à l’extérieur durant les trois journées des 25, 26 et 27 septembre. Le village francophone s’installera de nouveau au Bentway, un site urbain unique situé sous l’autoroute Gardiner à l’Ouest du Fort York. Plus de 25 concerts gratuits, surtout d’artistes locaux, y sont programmés.
Jeunesse et diversité au Bentway
L’aménagement du site du Bentway sera optimisé cette année pour accueillir de manière sécuritaire des centaines de spectateurs, artistes et bénévoles. La scène principale sera entourée d’une vingtaine de tentes d’exposants communautaires, d’artisans locaux et de concessions alimentaires variées.
La journée du vendredi 25 septembre mettra particulièrement à l’honneur la jeunesse à l’occasion du Jour officiel des franco-ontariens.
En matinée, des dizaines d’autobus scolaires convergeront vers le site. Les élèves de l’école secondaire Toronto Ouest procéderont au lever officiel du drapeau vert et blanc, un moment protocolaire suivi de près par des prestations de chorales scolaires et des ateliers de djembé.
La soirée se transformera ensuite en une grande piste de danse animée par le collectif de DJ La French.
Le week-end verra défiler une multitude d’artistes émergents et établis sur la scène principale. On y entendra notamment Yann Perreau, Tali de York, Élizabeth Dorion, Suzanne LeClerk, Fethy Nadjem et le groupe Akwaba. Les formations Cactus Club, Kazdoura, Dual-IT et Swamperella complètent cette offre qui reflète la diversité culturelle de la métropole.
En parallèle, l’espace jeunesse accueillera les familles dans l’amphithéâtre à gradins. Cette zone récréative proposera des structures gonflables, des ateliers créatifs et des chasses aux trésors, en plus des spectacles exclusifs du conteur Monsieur Philippe et du musicien Amadou Kienou.
Un budget de 300 000 $
Cette ambition artistique cache une réalité économique précaire. Selon les états financiers présentés à l’assemblée générale annuelle, les revenus de Francophonie en fête se sont élevés à 301 195 $, tandis que les dépenses d’exploitation ont atteint 307 404 $.
Ce déficit d’exercice de 6 209 $ vient alourdir une dette historique qui frôle désormais les 114 000 $.
La direction attribue ce déséquilibre structurel à la baisse marquée et progressive des enveloppes de subventions gouvernementales, combinée à une inflation galopante des coûts logistiques sur le terrain.
Les frais liés à l’hébergement des artistes professionnels, aux transports et aux exigences techniques de sonorisation ont littéralement explosé au cours des derniers mois.