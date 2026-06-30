Francophonie en fête mise sur sa nouvelle plateforme pour effacer sa dette

Roxane Bruneau et Pierre Lapointe en têtes d’affiche

Les festivités débuteront en salle au Théâtre Glenn Gould de la rue Front – et non plus au Paradise sur Bloor Ouest à cause d’un conflit d’horaire avec le TIFF, le festival international de films de Toronto – un espace reconnu pour sa qualité acoustique, avec deux figures majeures de la scène musicale d’expression française.

La chanteuse Roxane Bruneau ouvrira le bal le vendredi 18 septembre à 20h, promettant d’attirer un public intergénérationnel.

Le lendemain samedi 19 septembre à 20h, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe montera sur les planches pour présenter son tout nouveau spectacle, une création attendue par les amateurs de chanson à texte.

Le cœur de l’événement battra ensuite à l’extérieur durant les trois journées des 25, 26 et 27 septembre. Le village francophone s’installera de nouveau au Bentway, un site urbain unique situé sous l’autoroute Gardiner à l’Ouest du Fort York. Plus de 25 concerts gratuits, surtout d’artistes locaux, y sont programmés.

Jeunesse et diversité au Bentway

L’aménagement du site du Bentway sera optimisé cette année pour accueillir de manière sécuritaire des centaines de spectateurs, artistes et bénévoles. La scène principale sera entourée d’une vingtaine de tentes d’exposants communautaires, d’artisans locaux et de concessions alimentaires variées.