À ne pas manquer au Paradise: Damien Robitaille jeudi et Lou-Adriane Cassidy samedi

Paradise, Damien Robitaille et Lou-Adriane Cassidy.
Damien Robitaille et Lou-Adriane Cassidy. Photos: damienrobitaille.com et louadrianecassidy.com
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Publié 22/03/2026 par l-express.ca

Le producteur de spectacles Francophonie en Fête clôt en beauté la Semaine de la francophonie de Toronto avec deux rares concerts au théâtre Paradise du 1006 rue Bloor Ouest.

Le légendaire chanteur et multi-instrumentiste franco-ontarien Damien Robitaille montera sur scène ce jeudi 26 mars à 20h.

Et ce samedi 28 mars à 20h, ce sera au tour de la récente découverte québécoise Lou-Adriane Cassidy, primée aux derniers galas de l’ADISQ.

Chacun apporte un univers artistique singulier et une énergie scénique rarement égalée.

Damien Robitaille, Lou-Adriane Cassidy
Damien Robitaille dans son studio de Longueuil pendant la covid. Photo: YouTube

Damien

Damien Robitaille, «homme autonome» reconnu pour sa créativité musicale, ouvrira la programmation avec un concert aux performances scéniques généreuses.

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Damien Robitaille, Lou-Adriane Cassidy
Damien Robitaille. Photo: damienrobitaille.com

L’artiste de la Baie Georgienne, qui vit maintenant au Québec, est l’une des figures marquantes de la chanson francophone canadienne. Ses nombreuses reprises de grands succès sur les réseaux sociaux étaient virales pendant les confinements de la covid.

Damien Robitaille passe avec aisance d’un instrument et d’un style musical à l’autre. Des hymnes irrésistibles à reprendre en chœur aux ballades touchantes, il sait captiver son public et faire naître une ambiance débordante d’énergie, de rires et de complicité.

Il a onze albums à son actif, de 2006 (L’homme qui me ressemble) à 2025 (Ultraviolet).

Paradise, Damien Robitaille et Lou-Adriane Cassidy.
Lou-Adriane Cassidy. Photo: Estellegrignon, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Lou-Adriane

Lou-Adriane Cassidy est l’une des voix les plus remarquées de la nouvelle génération d’artistes québécois.

Après le succès de son premier album Triste animal, elle revient avec Journal d’un Loup-Garou, nommé aux Juno Awards 2026 dans la catégorie Album francophone de l’année, confirmant la force de son univers musical.

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Entourée de cinq musiciens, elle livre une performance intense et intime, alliant une interprétation d’une grande maturité à l’énergie brute et électrisante qui fait déjà sa renommée.

Paradise, Damien Robitaille et Lou-Adriane Cassidy.
Lou-Adriane Cassidy et quelques-uns de ses trophées Félix de l’ADISQ. Photo: louadrianecassidy.com

Festival

Ces deux concerts du printemps au Paradise confirment le festival Francophonie en Fête, toujours mené par Jacques Charette, dans son rôle d’acteur incontournable de la scène musicale francophone à Toronto.

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