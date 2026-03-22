À ne pas manquer au Paradise: Damien Robitaille jeudi et Lou-Adriane Cassidy samedi

Le producteur de spectacles Francophonie en Fête clôt en beauté la Semaine de la francophonie de Toronto avec deux rares concerts au théâtre Paradise du 1006 rue Bloor Ouest.

Le légendaire chanteur et multi-instrumentiste franco-ontarien Damien Robitaille montera sur scène ce jeudi 26 mars à 20h.

Et ce samedi 28 mars à 20h, ce sera au tour de la récente découverte québécoise Lou-Adriane Cassidy, primée aux derniers galas de l’ADISQ.

Chacun apporte un univers artistique singulier et une énergie scénique rarement égalée.

Damien

Damien Robitaille, «homme autonome» reconnu pour sa créativité musicale, ouvrira la programmation avec un concert aux performances scéniques généreuses.