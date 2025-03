Katherine Levac et Le Vent du Nord au Paradise ce mois-ci

Ce printemps, le promoteur torontois Francophonie en fête fait venir au théâtre Paradise deux spectacles de talents francophones de renommée internationale: l’humoriste Katherine Levac le vendredi 21 mars, et le groupe de musique trad/folk Le Vent du Nord le jeudi 27 mars.

Katherine Levac: l’idéal romantique

La Franco-Ontarienne Katherine Levac sera sur scène avec son spectacle L’homme de ma vie. Elle explore avec humour et finesse les thèmes des relations et d’identité, offrant une soirée de rires et de réflexion. La soirée débutera avec une performance du duo local DaFlo (les comédiens Daphnée et Florian François).

Humoriste incontournable de sa génération, devenue en une dizaine d’années l’une des personnalités les plus appréciées du public ontarien et québécois, Katherine Levac remonte sur les planches, après avoir récemment tenu avec panache la barre du 24e gala Les Olivier célébrant l’humour québécois.

Après Velours, un premier spectacle solo certifié platine, après aussi sa captation de Grosse, le spectacle qui ouvrait une fenêtre sans filtre sur sa grossesse de jumeaux, on la retrouve aujourd’hui fidèle à elle-même, vive, sarcastique, tranchante, portant un regard décalé sur la réalité avec un tout nouveau one-woman-show.

«De spectacle en spectacle, je m’ouvre davantage, je m’impose moins de limites. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus libre dans la création, je me fais confiance, je fais confiance au public qui vient me voir et au moment qu’on vivra ensemble», indique-t-elle.

Et pourquoi L’homme de ma vie? «L’homme de ma vie, c’est l’idéal hyper romantique, celui qu’on nous a conditionnées à rechercher à tout prix, la solution à tous nos problèmes, c’est tout ce à quoi j’aspirais, qui a un peu chié, pour le meilleur et pour le pire!»