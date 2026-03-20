La Semaine de la francophonie de Toronto bat son plein

Vendredi 20 mars, Journée internationale de la francophonie

À 11h: Lever protocolaire du drapeau de la Francophonie internationale à l’Hôtel de Ville de Toronto. La présence de dignitaires est prévue afin de réaffirmer la place centrale de la francophonie dans la métropole.

De 18h à 19h30: Résidents permanents et réfugiés: droits et responsabilités. Cet évènement en ligne gratuit, organisé par le Centre francophone, est animé par un professionnel en droit de l’immigration. Il s’adresse aux résidents permanents et réfugiés au Canada souhaitent en savoir plus sur les droits et obligations qu’impliquent leur statut.

Samedi 21 mars

De 9h à 18h: Premier jour de l’exposition de peintures de Nathalie Bertin à la galerie de l’Alliance française de Toronto. Cette artiste franco-algonquine vient présenter une série d’œuvres inspirées des traditions autochtones.

De 10h à 23h: Marathon de films québécois et français à l’Alliance française de Toronto, en collaboration avec le Bureau du Québec et l’Institut français.

À 11h: Convergence francophone: le centre TAIBU, le Collège La Cité et l’ACFO-Toronto collaborent afin d’organiser une rencontre entre francophones afin d’aborder, entre autres, les domaines de la santé, l’éducation et l’engagement citoyen. Au Centre de santé communautaire TAIBU, 27 rue Tapscott, Unité #1, à Scarborough.