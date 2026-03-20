La Semaine de la francophonie de Toronto bat son plein

Semaine de la francophonie de Toronto 2026, Illuminarium
Cocktail de lancement de la Semaine de la francophonie de Toronto, le 19 mars, à l'Illuminarium dans le quartier de la Distillerie. Photo: l-express.ca
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Publié 20/03/2026 par l-express.ca

Le cocktail de lancement de la Semaine de la francophonie de Toronto a rempli l’Illuminarium du quartier de la Distillerie, jeudi soir.

La cérémonie haute en couleurs a été marquée par un hommage aux Premières Nations grâce à la participation des danseurs, chanteurs et tambours de Black Bull Moose, à l’initiative du Collège Boréal, co-organisateur avec le Centre francophone du Grand Toronto.

Jusqu’au 28 mars s’enchaînent expositions, activités, déjeuner et conférences, sous le thème des «retrouvailles».

Voici la programmation.

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Vendredi 20 mars, Journée internationale de la francophonie

À 11h: Lever protocolaire du drapeau de la Francophonie internationale à l’Hôtel de Ville de Toronto. La présence de dignitaires est prévue afin de réaffirmer la place centrale de la francophonie dans la métropole.

Semaine de la francophonie de Toronto 2026, Illuminarium
La vice-présidente du Centre francophone du Grand Toronto, Aissa Nauthoo, avec le président Daniel Giroux et la vice-présidente régionale Carole Nkoa du Collège Boréal, et le député provincial de Spadina—Fort York, Chris Glover. Photo: CFGT

De 18h à 19h30: Résidents permanents et réfugiés: droits et responsabilités. Cet évènement en ligne gratuit, organisé par le Centre francophone, est animé par un professionnel en droit de l’immigration. Il s’adresse aux résidents permanents et réfugiés au Canada souhaitent en savoir plus sur les droits et obligations qu’impliquent leur statut.

Samedi 21 mars

De 9h à 18h: Premier jour de l’exposition de peintures de Nathalie Bertin à la galerie de l’Alliance française de Toronto. Cette artiste franco-algonquine vient présenter une série d’œuvres inspirées des traditions autochtones.

Semaine de la francophonie de Toronto
Une toile de Nathalie Bertin.

De 10h à 23h: Marathon de films québécois et français à l’Alliance française de Toronto, en collaboration avec le Bureau du Québec et l’Institut français.

À 11h: Convergence francophone: le centre TAIBU, le Collège La Cité et l’ACFO-Toronto collaborent afin d’organiser une rencontre entre francophones afin d’aborder, entre autres, les domaines de la santé, l’éducation et l’engagement citoyen. Au Centre de santé communautaire TAIBU, 27 rue Tapscott, Unité #1, à Scarborough.

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Lundi 23 mars

De 12h à 13h: Concert du chanteur torontois Mateo Delahaye-Brown au Théâtre Glendon. La prestation aux sonorités R&B mélangeant en anglais et en français sera également diffusée en direct sur le compte Instagram du chanteur.

Mateo Delahaye-Brown, chanteur torontois auteur de chansons en français, en anglais, sur fond de R&B.
Mateo Delahaye-Brown.

De 13h à 14h45: Un atelier de danse africaine sera proposé par la compagnie torontoise Lua Shayenne. Ouvert à tous et gratuit, l’évènement se tiendra au 2e étage du Centre athlétique de Glendon.

Mardi 24 mars

De 15h à 16h30: L’artiste Diane Montreuil animera un atelier de fabrication de bracelets au Pavillon York du campus Glendon. Des thèmes comme l’acceptation de soi y seront abordés, en s’inspirant d’œuvres présentées comme outils de guérison.

expo femmes Oasis AFT
Diane Montreuil.

Mercredi 25 mars

De 11h30 à 15h: Conférence sur le thème Mémoire collective et représentation francophone: quel avenir pour nos médias? organisée par le Club canadien de Toronto à l’auditorium du Collège Boréal. Discussion entre des représentants de L’Express, Le Métropolitain, CHOQFM 105.1, TFO et Radio-Canada sur l’avenir de l’information en français à Toronto.

Semaine de la francophonie de Toronto, Club canadien
Jean-François Cochet (Radio-Canada), Xavier Brassard-Bédard (TFO), François Bergeron (L’Express), Denis Poirier (Le Métropolitain), Guillaume Lorin (CHOQ-FM).

De 15h à 17h: Tournoi de soccer au gymnase du Centre athlétique de Glendon, ouvert aux étudiants et au personnel enseignant.

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De 18h à 19h: Conférence sur l’IA, à l’agora de l’Université de l’Ontario français (9 rue Lower Jarvis). La professeure Hela Zahar et l’étudiant Steve Kawe expliqueront comment l’IA générative peut transformer la visibilité des pratiques culturelles franco-ontariennes tout en la fragilisant.

Hela Zahar, Ph. D. Professeure agrégée et responsable du pôle d’études et de recherche en cultures numériques. Steve Kawi Étudiant de l’UOF, Communication et médias numériques
Hela Zahar et Steve Kawe.

Jeudi 26 mars

De 9h30 à 12h: Création d’une bannière collective célébrant la francophonie, pour les enfants, au Centre ON y va de l’école Alexandre Dumas (255 Coronation Drive).

De 12h30 à 13h30: Atelier de danse algérienne animé par l’artiste et chercheuse Salima Aouissi, au Centre athlétique de Glendon.

De 16 h à 17 h: Dialogue en ligne au sujet de l’identité abénakise et franco-ontarienne avec la juge Michelle O’Bonsawin de la Cour suprême du Canada. Entre parcours professionnels et enjeux communautaires, l’évènement offre une rencontre inspirante et virtuelle.

Semaine de la francophonie de Toronto
Michelle O’Bonsawin.

À 20h: Concert du Franco-Ontarien Damien Robitaille, organisé par Francophonie en Fête, au théâtre Paradise (1006 rue Bloor Ouest).

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L'artiste Damien Robitaille
Damien Robitaille.

Vendredi 27 mars

À 20h: Accompagnée de son batteur Ryan Schurman, la chanteuse folk Mimi O’Bonsawin, d’origine franco-ontarienne et abénakise, sera en concert au théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto.

FrancoFEST Hamilton
Mimi O’Bonsawin. Photo: Jen Squires

Vendredi 28 mars

De 10h à 15h: Cette année encore, le campus du Collège Boréal à la Distillerie sera l’hôte d’une Journée familiale. Au programme: château gonflable, maquillages, jeux pour les plus petits, et, nouveauté 2026, un marché de créateurs francophones (cosmétiques, bijouterie, gastronomie…). Des artistes du Collège y joueront une pièce de théâtre.

À 20 h: Convert de la chanteuse québécoise Lou-Adriane Cassidy, organisé par Francophonie en Fête, au théâtre Paradise (1006 rue Bloor Ouest).

Lou-Adriane Cassidy
Lou-Adriane Cassidy.

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