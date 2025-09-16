Francophonie en fête dans le Bentway: un bilan mitigé

En fin de semaine dernière, le Bentway accueillait la partie gratuite du festival de musique Francophonie en fête. Malgré des préparatifs bien rodés et une ambiance générale conviviale, celui-ci n’a pas su toucher un large public.

Comme chaque année depuis 20 ans, ce rendez-vous a nécessité beaucoup d’énergie, selon son créateur Jacques Charette. De son côté, la vice-présidente Geneviève Girard insiste sur l’appui de nombreux professionnels et partenaires.

Plusieurs bénévoles, dont des jeunes du Conseil scolaire Viamonde, ont veillé au bon déroulement de l’événement. Ils aidaient à la mise en place du site, puis à la distribution du programme, à l’accueil du public et à l’accompagnement des artistes…

Une bonne humeur générale

Exposants, artistes, festivaliers et organisateurs contribuaient tous à l’ambiance conviviale. Certains dansaient au rythme des musiques, les enfants profitaient des nombreux jeux et d’autres poussaient la chansonnette au karaoké de Radio-Canada. La rencontre s’est déroulée dans la joie.

Les nombreux exposants, presque le double de l’année dernière, se disaient, pour certains, ravis de faire partie de l’événement.