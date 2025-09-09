Les concerts gratuits de Francophonie en fête, ça commence vendredi!

Francophonie en fête
Le festival Francophonie en fête dans le Bentway l'an dernier. Photos: Francophonie en fête sur facebook
Publié 09/09/2025 par Julie Merceur

La 20e édition du festival de musique Francophonie en fête commence ce vendredi 12 septembre par une soirée de DJ dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner à l’Ouest du Fort York. Le festival, qui comprend aussi des activités pour enfants et des kiosques de restauration et d’exposants communautaires, se poursuit samedi 13 et dimanche 14 avec plus d’une vingtaine d’artistes locaux et nationaux.

Un deuxième volet, au théâtre Paradise du 1006 Bloor Ouest, mettra en vedette le chanteur québécois Claude Dubois (le 26 septembre) et l’humoriste Anthony Kavanagh (le lendemain 27 septembre).

Francophonie en fête
La grande scène accueillera plus de 25 chanteurs et musiciens.
Francophonie en fête
Stands de nourritures dans le Bentway.

Pour tous les âges

Pensé pour petits et grands, le festival se veut inclusif et intergénérationnel. Les festivaliers découvriront deux scènes: la scène principale Radio-Canada pour les concerts, entourée d’exposants et d’espaces de restauration, et la scène Espace-Jeunesse pour les animations destinées aux enfants.

Ainsi, des jeux, du maquillage et des structures gonflables permettront aux plus jeunes de profiter pleinement de l’événement. Une programmation spéciale leur est également dédiée: du théâtre avec Amandine et Rosalie; un atelier participatif de Njacko Backo; ou encore les performances du clown Balloon Maestro.

Cette année, les chorales d’élèves des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir participeront aussi aux festivités, impliquant les jeunes dans la production du festival.

Francophonie en fête
Représentation d’Amandine et Rosalie, pour les enfants, dans la mezzanine du Bentway.
Francophonie en fête
Des enfants se font maquiller.

Une programmation riche et éclectique

La programmation de la fin de semaine réunit des artistes originaires du monde entier, illustrant la diversité de notre francophonie:

Vendredi 12 septembre de 17h à 22h:

  • Le trio Hasiba (Jazz classique)
  • Folklassico (Opéra fusion)
  • DJ Clembox (House techno)
  • DJ Jahtee (Afrobeat/RNB)
  • DJ UNPIER (Electro Pop)
  • Waahli (Rap)
Francophonie en fête
Waahli.

Samedi 13 septembre de 11h à 22h:

  • Njacko Backo (Percussions africaines)
  • Uptown Brigade (Jazz)
  • Suzelle (Chansons françaises)
  • Hassan el Hadi (Chants marocains)
  • Welcome Soleil (Pop-Rock)
  • Jessy Lindsay (Indie-Pop)
  • Adama Daou (Balafons africains)
  • Chorales scolaires
  • Groupe Franco Jeunesse de Sarnia (Rock, Coup de Coeur Fef au festival Monde le son)
  • Kymia (Slam, Rap, Hip-Hop, Prix Trille Or)
  • Marta Elena (Musique latine).

La soirée du samedi se clôtura sur la prestation d’Allô Fantôme, Révélation Radio-Canada 2025, le groupe de Samuel Gendron. Inspiré des années 70, avec un univers rock presque théâtrale, Allô Fantôme est censé enflammer le festival et terminer la soirée en beauté.

Francophonie en fête
Allô Fantôme (Samuel Gendron).

Dimanche 14 septembre de 11h à 18h:

Francophonie en fête
Programmation des deux volets du festival: sous l’autoroute Gardiner et au Paradise.

