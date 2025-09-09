Les concerts gratuits de Francophonie en fête, ça commence vendredi!

La 20e édition du festival de musique Francophonie en fête commence ce vendredi 12 septembre par une soirée de DJ dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner à l’Ouest du Fort York. Le festival, qui comprend aussi des activités pour enfants et des kiosques de restauration et d’exposants communautaires, se poursuit samedi 13 et dimanche 14 avec plus d’une vingtaine d’artistes locaux et nationaux.

Un deuxième volet, au théâtre Paradise du 1006 Bloor Ouest, mettra en vedette le chanteur québécois Claude Dubois (le 26 septembre) et l’humoriste Anthony Kavanagh (le lendemain 27 septembre).

Pour tous les âges

Pensé pour petits et grands, le festival se veut inclusif et intergénérationnel. Les festivaliers découvriront deux scènes: la scène principale Radio-Canada pour les concerts, entourée d’exposants et d’espaces de restauration, et la scène Espace-Jeunesse pour les animations destinées aux enfants.

Ainsi, des jeux, du maquillage et des structures gonflables permettront aux plus jeunes de profiter pleinement de l’événement. Une programmation spéciale leur est également dédiée: du théâtre avec Amandine et Rosalie; un atelier participatif de Njacko Backo; ou encore les performances du clown Balloon Maestro.

Cette année, les chorales d’élèves des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir participeront aussi aux festivités, impliquant les jeunes dans la production du festival.